Für die ebm-papst-Gruppe standen die Zeichen im Geschäftsjahr 2017/18 auf Wachstum. Wie der Vorsitzende der Geschäftsführung, Stefan Brandl, in Stuttgart berichtete, kletterte der Umsatz um 7,5 Prozent auf rund 2,04 Milliarden Euro. „Wir haben es erstmalig geschafft, als Unternehmensgruppe die Grenze von 2 Milliarden Euro zu überschreiten und das mehr als deutlich. In Zeiten von Materialengpässen, Kapazitätsproblemen und politischen Unsicherheiten ist dies eine herausragende Leistung", freute sich Brandl. Weltweit beschäftigt der Hersteller von Ventilatoren und Motoren 15 115 Mitarbeiter, gut 700 mehr als noch ein Jahr zuvor.

Standort St. Georgen als Wachstum

Das Sorgenkind bleibt die Automotive-Sparte, die zum Standort St. Georgen gehört. Zwar wuchs auch hier der Umsatz um 10,6 Prozent auf einen Wert von rund 288,6 Millionen Euro, dennoch schreibt dieser Bereich rote Zahlen. Das Defizit liege im hohen zweistelligen Millionenbereich, erläuterte Brandl. Aus diesem Grund unterziehe man die Sparte einer Sanierung. "Mit diesen Maßnahmen wird auch ein gewisser Personalabbau einhergehen", sagte er. Zunächst werde man vor allem Zeitverträge auslaufen lassen. Aktuell laufen die Verhandlungen mit Betriebsrat und Arbeitnehmervertretung. Details zu den Zahlen nannte Brandl auf Nachfrage nicht. Im Bereich Automotive sind 1936 Mitarbeiter beschäftigt. Der Schwerpunkt liegt in Herbolzheim. Teil der Umstrukturierung ist auch der Bau eines Werks in Oradea in Rumänien. ebm-papst ist in diesem Land bislang nicht aktiv. Dorthin sollen Arbeitsplätze, vor allem aus Herbolzheim, verlagert werden.

Weitere Zuwächse geplant

Für das aktuelle Geschäftsjahr plant die ebm-Gruppe mit einem Wachstum von 3,1 Prozent. Der Umsatz soll nach Plan auf dann rund 2,11 Milliarden Euro steigen. Im Rahmen des sogenannten „one-ebm-papst“- Programms baut das Unternehmen neben Europa seine Regionen Asien und Amerika konsequent aus und erhöht dort die Eigenständigkeit in den Bereichen Entwicklung, Vertrieb und Produktion. Damit möchte das Unternehmen auch die Anfälligkeit für mögliche Strafzölle in den USA und China reduzieren. Das Geschäft im Iran hat ebm-papst aufgrund der dortigen Lage komplett eingestellt. Es machte zuletzt einen niedrigen Millionenbetrag des Umsatzes aus. Es seit mittlerweile aber unmöglich, eine Bank für die Geschäftstätigkeit dort zu finden. Rund 201 Millionen Euro (Vorjahr 144 Millionen Euro) werden im laufenden Geschäftsjahr 18/19 in den weiteren Kapazitätsausbau investiert, beispielsweise in Xian, dem fünften Standort in China, sowie in das neue Technologiezentrum in Mulfingen.

Am Rande der Pressekonferenz gab ebm-papst außerdem zwei Personalien bekannt. Stefanie Spanagel wird ab Juli Geschäftsführerin des Standorts Landshut. Sie arbeitete zuvor beim Automobilzulieferer AMK. Stephan Arnold übernimmt den Geschäftsführungsbereich Forschung und Entwicklung.

