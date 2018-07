Herr Yalcin, hat Europa den Durchbruch im Handelsstreit mit den USA geschafft?

Wie stabil das Übereinkommen mit den USA ist, muss sich noch zeigen. Aber zumindest kurzfristig kann durch die Einigung eine Eskalation des Handelskrieges vermieden werden.

Wie wichtig sind die USA als Handelspartner für die EU?

Asien hat im internationalen Handel stark an Bedeutung gewonnen. Aber wenn es um Zukunftstechnologien wie internetbasierte Dienstleistungen geht, sind die USA nach wie vor ein sehr wichtiger Handelspartner für Deutschland und Europa. Konzerne wie Amazon, Apple, Microsoft, Google oder Netflix gibt es nur in den USA. Da können wir Europäer nur wenig entgegensetzen. Die großen Digitalkonzerne klagen übrigens – anders als traditionelle Branchen in den USA – nicht über die globale Handelsordnung. Denn sie verdienen Milliarden in Europa.

Warum hat sich Trump so stark an dem Zollthema abgearbeitet?

Nach dem Zweiten Weltkrieg haben die Amerikaner ein Weltwirtschaftssystem aufgebaut, das auf den drei institutionellen Säulen Weltbank, Internationaler Währungsfonds (IWF) und der Welthandelsorganisation (WTO) basiert. Die Amerikaner waren immer die treibende Kraft des Freihandels. Sie haben ihren Markt immer weiter geöffnet. Deshalb haben sie heute im Vergleich zu anderen Ländern niedrige Zölle. Aus dieser Konstellation ist auch schon vor Trump eine Unzufriedenheit mit der Welthandelsordnung entstanden. Kleinere unzufriedene Gruppen wie die amerikanischen Stahlarbeiter haben dank der sozialen Medien in der Demokratie eine Stimme gefunden. Diese Stimmung hat Trump erfolgreich aufgegriffen.

Hatte Trump eine Strategie oder hat er emotional gehandelt?

Trump hat die Welt nicht aus ökonomischen Gründen unter Druck gesetzt. Die politische Rationalität ist, dass er durch Zölle für sich Verhandlungsmasse schaffen will. Trumps Stärke ist es, Drohkulissen zu inszenieren, um den Verhandlungspartner an den Verhandlungstisch zu zwingen. Er weiß, dass die Europäer ein Interesse haben, zu kooperieren und hat diese Konstellation für sich ausgenutzt.

Hat die EU in der Rückschau in den Verhandlungen alles richtig gemacht?

Ja. Es war richtig, mit Gegenzöllen zu drohen. Denn sonst wäre für die USA der Eindruck entstanden, dass sie einfach weiter an der Zollschraube hätten drehen können. Es war zudem klug, parallel mit Japan, China und Südamerika über Freihandel zu verhandeln, um sich Alternativen aufzubauen. Die Drohungen der EU waren maßvoll, aber klar.

Was könnte die EU Trump bieten?

Europa könnte zum Beispiel die Zölle für Autoimporte senken. Das würde uns nicht wehtun, da wir wettbewerbsfähig und kostengünstig sind. Es gibt in den westlichen Demokratien keinen Grund, Zölle aufrecht zu erhalten.

Wie berechtigt ist die Kritik am deutschen Handelsbilanzüberschuss?

Niemand kann sagen, was zu viel und was zu wenig ist. Klar profitiert Deutschland vom niedrigen Euro. Denn unsere Produkte werden dadurch im Ausland günstiger. Aber das kann man Deutschland nicht vorwerfen. Der niedrige Eurokurs kommt dadurch zustande, dass die niedrigere Produktivität in Südeuropa mit in den Eurokurs einfließt. Wenn Deutschland eine eigene Währung hätte, wäre diese deutlich höher bewertet.

Hat das europäisch-amerikanische Handelsabkommen TTIP noch eine Chance?

Ja, TTIP ist noch nicht tot. Vielleicht gelingt es, eine Art TTIP light in der nächsten Legislaturperiode des amerikanischen Präsidenten auf den Weg zu bringen. Das halte ich selbst unter Trump für möglich. Wenn TTIP gelingt, wäre das für mich ein Signal, dass wir aus der Gefahrenzone des Protektionismus raus sind.

Was muss man den Globalisierungsverlierern wie den amerikanischen Stahlarbeitern bieten, um auf ihre Unzufriedenheit zu reagieren?

Wir müssen Wege finden, Globalisierungsverlierer wie Stahlarbeiter zu kompensieren. Dabei geht es nicht nur um Geld, sondern auch um staatlich finanzierte Weiterbildung.

Fragen: Thomas Domjahn

Zur Person Erdal Yalcin ist Professor für Volkswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Internationale Wirtschaftsbeziehungen an der Konstanzer Hochschule für Technik, Wirtschaft und Gestaltung (HTWG). Zuvor war er stellvertretender Leiter des Ifo-Zentrums für Außenwirtschaft. Der gebürtige Ulmer hat sich schon mit Aufnahme seines Studiums an der Universität Tübingen und der Handelshochschule Göteborg auf internationale Handelsfragen und Investitionen fokussiert. (sk)

