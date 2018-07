Nicht nur die deutsche Asyl- und Europapolitik ist dieser Tage in einem beklagenswerten Zustand. Die Umwelt-, Klima- und Energiepolitik ist es auch. So wie es aussieht, wird Deutschland so ziemlich alle derzeit gültigen Vereinbarungen zum Klimaschutz reißen. Und das, obwohl das Land sich rühmt, in dem Bereich eine Führungsposition einzunehmen.

Auf dem Papier stimmt das auch. Die Einspar-Ziele, die sich das Geburtsland der Energiewende gegeben hat, sind deutlich umfassender als das, was die EU will. Als Europa vor knapp zehn Jahren seine Marschroute festlegte, brachte sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit der Bemerkung in die Diskussion ein, Deutschland könne sich ein „noch ambitionierteres Vorgehen“ vorstellen. Der Elan der Klimakanzlerin mündete hierzulande in dem Ziel, den Kohlendioxid-Ausstoß (CO 2 ) um 40 Prozent im Vergleich zu 1990 zu verringern. Europa gibt sich bis zum Jahr 2020 mit minus 20 Prozent zufrieden.

Klimaziele nicht mehr einzuhalten

Mittlerweile ist klar, dass das Vorpreschen wenig mehr war als heiße Luft. Vor Kurzem musste Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) kleinlaut einräumen, dass Deutschland in Sachen Klimaschutz endgültig vom rechten Weg abgerückt ist. Wie es scheint, können weder die kurzfristigen noch die mittel- und langfristigen Ziele eingehalten werden. Die nahezu treib-

hausgasneutrale Gesellschaft, auf die die Bundesregierung das Land bis 2050 verpflichtet hat, bleibt ein Traum.

Wer nach Antworten für die Misere sucht, landet schnell bei der Energiewende. Das Projekt ist völlig aus der Balance geraten. Die Energiewende ist nämlich eigentlich nur eine Stromwende. Mit zuletzt rund 25 Milliarden Euro pro Jahr finanzieren die deutschen Haushalte die Umstellung der Stromproduktion von fossilen Energieträgern und Kernkraft hin zu erneuerbaren Energien wie Sonnen- und Windstrom. Hier ist man auch erfolgreich. Mittlerweile ist mehr als ein Drittel allen in Deutschland verbrauchten Stroms grün. Das reicht aber nicht. Selbst wenn es gelänge, die Stromproduktion komplett auf Wind- und Solarkraft umzustellen, wäre das Land immer noch eine großkalibrige CO 2 -Kanone. Denn das Klimagas entsteht nicht nur in Kraftwerken, sondern insbesondere auch im Verkehr und beim Heizen.

CO 2 müsste generell bepreist werden

In diesen Bereichen sind die Fortschritte im Jahr 19 der Energiewende aber minimal. Nur gut ein Prozent des deutschen Gebäudebestands ist gedämmt. Macht das Land so weiter, sind Deutschlands Häuser in hundert Jahren auf jenem energetischen Stand, den sie eigentlich heute schon aufweisen sollten. Ähnlich sieht es im Verkehr aus. Der Umstieg zur Elektromobilität steckt in den Kinderschuhen, und der Durchschnittsverbrauch der 46 Millionen deutschen Autos sinkt seit Jahren nicht wesentlich.

Was tun? Klar ist, dass Schnellschüsse riskant sind. Die derzeitige Diskussion um einen vorgezogenen Ausstieg aus der Kohlekraft ist hier das Paradebeispiel. Nachdem die Kernkraftwerke vom Netz sind, stellt sich nämlich die Frage, woher ab 2022 die Energie kommen soll, wenn im Winter der Wind nicht weht und die Sonne nicht scheint. Schon heute bricht die Energieversorgung zwischen Dezember und Februar regelmäßig nur deswegen nicht zusammen, weil das Ausland mit Energielieferungen einspringt.

Viel klüger wäre es, beim Grundübel anzusetzen – beim CO 2 . Wann immer es aus fossilen Energieträgern entsteht, sollte es als Verbrauchsgut angesehen werden und einen Preis bekommen, ähnlich wie Butter oder Chips im Supermarkt. Wer viel ausstößt, zahlt viel. Wer CO 2 vermeidet, kommt ungeschoren davon. Automatisch würden sich nur die effizientesten Technologien durchsetzen. Das allerdings ist ein dickes Brett. Es zu durchbohren, würde auf einen weitgehenden Umbau der Wirtschaft zur Klimaneutralität hinauslaufen. Aber ist es nicht genau das, was sich die Bundesregierung seit Jahren durch ihre Klimaziele immer wieder von Neuem ins Stammbuch schreibt?

