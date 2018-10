Der Chef des Schweizer Zugbauers Stadler Rail blickt neuen Konkurrenten gelassen entgegen. "Weder die chinesische Konkurrenz noch geplante Fusionen wie jene von Siemens und Alstom machen uns Angst", sagte Thomas Ahlburg dem SÜDKURIER. Den nötigen Respekt habe man aber schon.

Aktuell arbeiten die Zugsparten des deutschen Siemens-Konzerns und der französischen Alstom an einer Fusion. Bedenken der EU-Wettbewerbskommission bremsen den Prozess aber aus. Außerdem sind asiatische Zugbauer wie CRRC auf Expansionskurs außerhalb des Heimatmarkts und greifen die Branche vor allem mit Billig-Angeboten in Osteuropa an.

Baden-Württemberg als Markt für Stadler-Züge

Ahlburg sieht dennoch Chancen für sein Unternehmen. "Als Mittelständler sind wir sehr flexibel und schnell und können sehr gut auf Kundenwünsche eingehen", sagte er. Man baue Züge auch in kleinen Serien. Solche Aufträge stünden für die großen Konzerne strategisch nicht im Fokus. Rund 400 Fahrzeuge verlassen jährlich die Stadler-Werke weltweit, etwa 180 davon werden in der Schweiz gefertigt.

Der Blick des Schweizer Zugbauers geht dabei auch ins Nachbarland. "Deutschland, speziell Baden-Württemberg mit seinem Anteil noch nicht elektrifizierter Strecken, ist für uns ein interessanter Markt", sagte er.

Umsatz der Schweizer sinkt erst einmal

Der Expansionskurs der Thurgauer wird im laufenden Jahr allerdings einen kleinen Dämpfer erfahren. "Für 2018 rechnen wir in der Gruppe erneut mit einem Umsatz von über zwei Milliarden Schweizer Franken" (1,8 Milliarden Euro), sagte Ahlburg dem SÜDKURIER. Im Vorjahr hatte der in Bussnang nahe dem Bodensee ansässige Mittelständler 2,4 Milliarden Schweizer Franken erlöst. Zum Gewinn macht das Familienunternehmen, das zu den größten Zugbauern Europas zählt, traditionell keine Angaben.

Grund für den Umsatzrückgang sind nach Angaben Ahlburgs nicht leere Bücher, sondern eher das Gegenteil. "Wir schieben eine große Bugwelle an Aufträgen vor uns her, die erst in den Jahren 2019 und 2020 wirksam werden", sagte der Stadler-Chef. Mittelfristig erwarte man daher, dass der Umsatz sich "in Richtung vier Milliarden Schweizer Franken pro Jahr bewegt".

800 Mitarbeiter mehr – in einem Jahr

Der Auftragsbestand sei mit mehr als 10 Milliarden Schweizer Franken "solide", sagte er. Mehr Aufträge gingen aber immer.

Die Zahl der Mitarbeiter hat Stadler Rail im Jahresverlauf aber deutlich erhöht. Zum Jahresende würden weltweit rund 8400 Mitarbeiter für das Unternehmen arbeiten, hieß es – nach 7600 zum Jahresende 2017.

Dabei sei es das "klare Ziel, die Belegschaft in der Schweiz zu halten", sagte Ahlburg, der seit dem Jahr 2012 im Unternehmen ist und seit Jahresbeginn 2018 als Nachfolger des langjährigen Firmen-Chefs und Gesellschafters Peter Spuhler, Stadler Rail führt. Trotz der hohen Löhne habe man in der Schweiz sehr gute Rahmenbedingungen. "Insbesondere können wir deutlich flexibler produzieren als in Deutschland", sagte Ahlburg.

Gerüchte um Börsengang

Stadler hat insgesamt fünf Standorte in der Schweiz. Ein sechster in St. Margrethen nahe dem Bodensee ist derzeit im Aufbau. Insgesamt arbeiten rund 3000 Beschäftigte für Stadler in der Schweiz. In Deutschland produziert der Zugbauer in zwei Werken in Berlin und Chemnitz.

Allerdings dämpfte der Stadler-Chef Hoffnungen auf Neueinstellungen im Heimatmarkt. "Der Mitarbeiteraufbau wird künftig eher im Ausland stattfinden", sagte Ahlburg. "Wir folgen einerseits unseren Kunden in die Wachstumsmärkte und andererseits bestehen immer mehr Vorgaben hinsichtlich lokaler Wertschöpfung". Dies sei unter anderem in den USA der Fall.

Zu Gerüchten um einen möglichen Börsengang von Stadler sagte Ahlburg: "Ein Börsengang von Stadler ist eine von mehreren Optionen." Es gebe dazu aber noch keinen Entscheid des Eigentümers und des Verwaltungsrates.

