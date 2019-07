von Luisa Mayer

„Und dann noch 100 Euro bitte.“ Simon Kreuz tippt den Pin für seine Bankkarte ein und bezahlt damit Butter, Milch, Bananen und Wurst in seinem Einkaufswagen. Dann bekommt er von der Kassiererin noch zwei 50-Euro-Scheine in die Hand gedrückt. Dass er im Supermarkt in Überlingen auch Geld abheben kann, findet Kreuz total praktisch. „Ich bin hier mit meiner Familie im Urlaub. Ich wüsste gar nicht, wo ich die nächste Bank finde“, sagt der 42-Jährige aus Kassel.

Ein Viertel der Deutschen holt im Supermarkt Geld

Simon Kreuz gehört zu den rund 25 Prozent der deutschen Konsumenten, die ihr Geld inzwischen häufig im Supermarkt, an der Tankstelle oder im Baumarkt holen. Einer aktuellen Umfrage des Marktforschungs-Instituts Kantar zufolge werden in den nächsten Jahren noch mehr Verbraucher diesen sogenannten Cashback-Service in Anspruch nehmen. Weil es bequem ist. Weil dafür keine Gebühren anfallen wie an vielen Geldautomaten. Und weil immer mehr Bankfilialen schließen.

Gab es der Bundesbank zufolge im Jahr 2004 noch 48 000 Filialen, so waren davon im Jahr 2017 noch 32 000 Filialen übrig. Neu aufgestellte Bankautomaten schließen die entstandene Lücke nicht. „Hinzu kommt, dass immer mehr Kunden ein Konto bei einer Internetbank haben, die kein eigenes Geldautomatensystem bietet“, sagt Ulrich Binnebößel vom Handelsverband HDE.

Bargeld aber wollen die Deutschen nach wie vor. Zwar verzeichneten die Einzelhändler in Deutschland 2018 erstmals einen größeren Karten- als Bargeldumsatz. Die Werte liegen mit einem Anteil von 48,6 Prozent (Karte) und 48,3 Prozent (Bargeld) jedoch noch dicht beieinander, wie eine aktuelle Studie des Handelsforschungsinstituts EHI zeigt. Hinzu kommt, dass die Deutschen nicht nur beim Bäcker gern die Scheine aus dem Geldbeutel ziehen, sondern auch, wenn sie ins Kino gehen, ins Restaurant oder ins Museum.

Viele Geschäfte bieten Cashback-Möglichkeiten

„Bargeld ist das wichtigste Zahlungsmittel in Deutschland. Die Händler können sich das als Serviceangebot zunutze machen mit dem sie Kunden in die Filialen locken“, sagt Ulrich Binnebößel vom Handelsverband HDE. Denn dass sie gegen die wachsende Online-Konkurrenz nur mithilfe von zusätzlichen Dienstleistungen überleben werden, haben auch die Einzelhändler gemerkt. Und so bieten zwischen 18 000 und 22 000 Geschäfte in Deutschland ihren Kunden inzwischen die Cashback-Möglichkeit an, schätzt der HDE.

Ob Aldi, Penny, Rewe oder dm (von links): Bei vielen Super- und Drogeriemärkten können sich Kunden Bargeld auszahlen lassen. Die Grenze liegt in der Regel bei 200 Euro. Zudem müssen die Kunden zumindest für 10 oder 20 Euro einkaufen, um diesen Service nutzen zu können. | Bild: dpa

Ganz uneigennützig ist diese Dienstleistung für den Handel jedoch nicht. Bietet sie doch die Möglichkeit, das Bezahlverhalten der Kunden zu steuern. Denn Bargeld gibt es nur, wenn gleichzeitig ein Mindesteinkaufswert per Karte bezahlt wird. So landet automatisch weniger Bargeld in der Kasse – und zusätzlich wird noch welches an die Kunden ausgezahlt. Abends bleibt so weniger Geld übrig, dass gezählt und zur Bank gebracht werden muss – eine aufwendige Arbeit. Die Steinbeis-Hochschule Berlin schätzt in einer Studie, dass dem deutschen Handel jedes Jahr Kosten in Höhe von mehr als 6,6 Milliarden Euro entstehen – nur, weil die Kunden so gern mit Bargeld bezahlen.