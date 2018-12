Das kommende Jahr wird für die deutsche Automobilindustrie zur Nagelprobe. Spätestens wenn sich die Branche im Herbst zur Internationalen Automobilausstellung (IAA) in Frankfurt trifft, heißt es Farbe bekennen. Wird Deutschlands bedeutendste Industrie den Übergang ins Elektro-Zeitalter schaffen? Wird es ihr gelingen, verlorenes Vertrauen durch Innovationen und tolle Produkte zurückzugewinnen? Oder droht der Abstieg in die zweite Liga des Automobilbaus und damit der Verlust hunderttausender Jobs?

Glaubt man den Ankündigungen von Volkswagen, Daimler, BMW und Co., könnte man Letzteres für Schwarzmalerei und die Zukunft für gesichert halten. Tatsächlich sind die Zahlen beeindruckend. Bis zum Jahr 2022 will Daimler 50 elektrifizierte Modelle auf die Straßen bringen, mindestens zehn davon sollen reine Stromer sein. BMW hat bis 2025 zwölf Baureihen als pure Elektroautos angekündigt, und der Wolfsburger Autoriese Volkswagen plant, in den kommenden Jahren die stolze Summe von 44 Milliarden Euro in Zukunftstechnologien wie Elektromobilität und autonomes Fahren zu pumpen. Ab 2025 sollen so jedes Jahr eine Million Elektro-VWs verkauft werden. Spätestens dann soll die Dieselkrise endgültig Vergangenheit sein.

Der Diesel-Skandal wirkt nach

Aber kann das funktionieren? Bedenken sind angebracht. Auch wenn die großen Schadenersatz-Summen für die „Diesel-Thematik“ bereits über den Tresen gereicht wurden – allein in den USA belaufen sich die Kosten für VW auf 25 Milliarden Euro –, wirken der jahrelange Betrug und das Tricksen branchenweit nach. Für die Autobauer führt das zu multiplen Problemen. Insbesondere ist das einst blitzblanke Image der Paradebranche dahin. Und das hat handfeste finanzielle Auswirkungen.

Die gravierendste davon besteht in neuen Vorgaben, die die EU den Autobauern in puncto Sprit- und CO 2 -Einsparungen macht. Gelang es der Autolobby in der Vergangenheit zuverlässig, Brüssel bei seinen Bemühungen für sparsamere Autos an die kurze Leine zu nehmen, funktioniert dies heute nicht mehr. Anfang der Woche legte sich die EU auf eine nochmalige massive Absenkung des Kraftstoffverbrauchs für Neufahrzeuge fest. Ab 2030 soll ein Durchschnittswagen nur noch maximal 2,6 Liter Benzin oder 2,3 Liter Diesel schlucken dürfen. Reißen die Autobauer mit ihren Fahrzeugflotten diese Werte, drohen Strafen, die leicht in die Milliarden Euro gehen können. Dass Brüssel seine Maximalforderungen fast vollständig durchdrücken konnte, ist eine direkte Folge des Dieselbetrugs und dem damit einhergehenden Glaubwürdigkeitsverlust der Branche.

Für die Autobauer ist die Entscheidung fatal, denn viele Optionen, CO 2 einzusparen, haben sie nicht. Nach jahrzehntelanger Entwicklungsarbeit sind Diesel- und Benzinmotoren nahezu ausoptimiert. Gleichzeitig führt die infolge des Abgasskandals forcierte Absenkung des Stickoxidausstoßes bei gleichbleibender Motorleistung zu höheren Spritverbräuchen und damit mehr CO 2 in der Atmosphäre.

Auch andere Handlungsoptionen sind den Autobauern verwehrt. Auf dem Abgas-Prüfstand zu tricksen, verbieten glücklicherweise neue Vorschriften. Und der Weg, mehr verbrauchsarme Dieselfahrzeuge in den Markt zu drücken und so die Spritsparvorgaben einzuhalten, klappt ebenfalls nicht: Die Kunden wollen einfach keine Selbstzünder mehr.

Man könnte an dieser Stelle noch mehr Wasser in den Wein gießen. Man könnte argumentieren, dass die Neuwagenkäufe auf dem Welt-Leitmarkt China 2019 erstmals seit fast 20 Jahren einbrechen werden. Dort aber schöpften alle Premiumautobauer bislang einen Großteil ihrer Gewinne ab. Man könnte mit den Gewinnspannen der Konzerne argumentieren, die wegen Trumps Handelspolitik und dem Brexit seit Jahresbeginn zusammenschmelzen wie ein Schneeball im heißen Auspuff.

Am Ende wird es aber nicht nur um das Geschäft der Konzerne gehen. Auch wenn sie den zwingenden Übergang zur E-Mobilität meistern, bleibt die Frage, was mit den hiesigen Automobil-Beschäftigten passiert. Am wahrscheinlichsten ist, dass es zu Arbeitsplatzverlusten in großem Umfang kommen wird. Denn um ein Elektroauto zu bauen, braucht man schlicht viel weniger Menschen als für einen Diesel. Die Diesel-Arbeitsplätze werden sich dagegen Stück für Stück nach Osteuropa verabschieden, wo sich die Produktion aufgrund der geringeren Lohnkosten noch rentiert. Knapp 115 000 deutsche Jobs werden sich laut zurückhaltenden Schätzungen so bis in 15 Jahren in Luft auflösen. Ein hoher Preis, den man für den Durchbruch der Elektromobilität hierzulande wird zahlen müssen.