von Rolf Obertreis

Ryanair-Passagiere müssen sich wegen eines Streiks am Freitag auf Flugausfälle und Verpätungen einstellen: Zum ersten Mal werden auch die Ryanair-Piloten in Deutschland die Arbeit niederlegen. Nach Angaben des Billigfliegers fallen deshalb alle 250 Flüge mit deutscher Besatzung aus. Nur am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden sollen die Maschinen am Freitag starten. Dort wollten die Piloten arbeiten.

Arbeitsniederlegungen auch europaweit

Wie Ryanair-Manager Kenny Jacobs berichtete, sind 42 000 Passagiere von dem Streik betroffen. Ihnen sei die kostenlose Umbuchung auf Flüge an anderen Tagen angeboten worden. Der Pilotenvereinigung Cockpit (VC) hält er vor, zu kurzfristig zum Streik aufgerufen zu haben. Notwendig sei ein Vorlauf von sieben Tagen. Auch in Irland, Schweden und Belgien legen Ryanair-Piloten am Freitag die Arbeit nieder. Dadurch fallen 400 der etwa 2400 Flüge aus.

„Der Streik ist unnötig und unberechtigt und er bringt nichts“, sagte Jacobs. VC-Präsident Martin Locher dagegen betonte, dass Ryanair endlich in konstruktive Verhandlungen über die Vergütung und die Arbeitsbedingungen eintritt. Seit Jahresanfang habe es zwar mehrere Gespräche gegeben, aber keine konkreten Verhandlungen.

Weitere Streiks möglich

VC schließt weitere Streiks nicht aus, sollte sich das Management von Ryanair nicht bewegen, ergänzte Ingolf Schumacher, bei VC für Tarifpolitik zuständig. Bei Ryanair ist man überzeugt, dass es soweit nicht kommt. Jacobs sagte, man wolle einen Tarifvertrag erreichen und habe noch am vergangenen Freitag konkrete Vorschläge gemacht. Darauf habe VC nicht reagiert.

Uneins über Gehalterhöhung

Ryanair hat die Gehälter eigenen Angaben zufolge am Jahresanfang um 20 Prozent erhöht. „Davon kann keine Rede sein“, sagte demgegenüber VC-Vize-Präsident Markus Wahl. Die Hälfte sei eine Einmalzahlung gewesen, für den Rest hätten die Piloten auf freie Tage verzichten müssen. Ryanair beschäftigt in Deutschland 480 Piloten, davon sind laut VC zwei Drittel fest angestellt, Ryanair spricht von 80 Prozent. Ein Drittel oder 20 Prozent sind als selbstständige Unternehmen zu schlechteren Kondition etwa bei Krankheit und beim Kündigungsschutz tätig. Zum Jahresende sollen aber auch sie feste Verträge erhalten, betonte Jacobs.

Soviel verdienen die Piloten

„„Unsere Piloten in Deutschland genießen hervorragende Arbeitsbedingungen. Kapitäne verdienen bis zu 190 000 Euro im Jahr. Im Schnitt bekommen sie 30 Prozent mehr als Piloten bei der Lufthansa-Tochter Eurowings“, sagte der Ryanair-Manager. VC-Experte Schumacher betonte dagegen, dass Kapitäne 110 000 Euro fix erhalten, mit Zulagen seien maximal knapp 160 000 Euro möglich. Co-Piloten werden bei Ryanair derzeit mit fix 40 000 Euro brutto bezahlt, mit Zulagen können sie ihr Einkommen im besten Fall fast verdoppeln. VC möchte den Fixanteil erhöhen und Gehaltsstufen je nach Berufserfahrungen der Piloten wie bei anderen Airlines auch festschreiben. Die Arbeitszeit pro Tag soll auf maximal 16 Stunden festgelegt werden.

