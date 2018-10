Finanzmärkte sind manchmal unberechenbar und reagieren auch nicht selten über. Oft sind sie aber auch ein recht verlässlicher Gradmesser – vor allem, wenn die Diskussionen in der politischen Sphäre hysterisch anmuten. Genau das ist derzeit bei Italien der Fall. Das Land entwickelt sich aufgrund einer von Populisten angeführten Regierung, deren manchmal flegelhaftem Ton und unberechenbarem Auftreten, zum Buhmann Europas. Und die EU keilt munter zurück.

Keine Frage: Speziell in der Sphäre des Politischen fehlt es derzeit massiv an Vertrauen im Verhältnis zwischen Brüssel und Rom. Das ist das Hauptproblem der aktuellen Krise. Allein die Wirtschaftsdaten sind es nicht. Diese sind zwar übel, aber nicht so düster wie oft dargestellt. Selbst der nun geplante Schuldenhaushalt Italiens bleibt ja unter der offiziellen Defizitgrenze der EU. Und zu stark verschuldet sind auch viele andere EU-Staaten. Die Finanzmärkte sehen das – und bleiben vorerst relativ entspannt.

