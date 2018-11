von Sarah Schierack

Wer nach dem überraschenden Führungswechsel beim Roboterhersteller Kuka mit Wolfgang Müller telefoniert, bekommt erst einmal eine Geschichte über den Gabelstaplerproduzenten Kion zu hören. Der war 2006 vom Münchner Linde-Konzern an zwei amerikanische Finanzinvestoren verkauft worden. Aber erst 2012, als der chinesische Konzern Weichai Power als Ankeraktionär einstieg, ging es für die Firma deutlich aufwärts: Unter dem Geldgeber aus China kletterten Umsatz und Gewinn nach oben, 1000 zusätzliche Arbeitsplätze wurden geschaffen.

Müller hat die Entwicklung damals als Gewerkschafter begleitet. Er war lange bei der IG Metall, saß in den Aufsichtsräten von Siemens, Audi und Schäffler. Mittlerweile ist er im Ruhestand. Der China-Experte ist aber weiterhin ein gefragter Gesprächspartner, immer wieder berät er Betriebsräte, wie sie mit chinesischen Eignern umgehen sollen.

Auf Einkaufstour

In den vergangenen Jahren war Müllers China-Rat gefragter als je zuvor. Denn Firmen aus Fernost sind seit einiger Zeit auf Einkaufstour in Europa. Besonders der deutsche Mittelstand hat es ihnen angetan. Gesteuert wird das vom Staat: Der Masterplan „Made in China 2025“ sieht vor, in den nächsten Jahren Schlüsseltechnologien zu besetzen, etwa in den Feldern Maschinen- und Anlagenbau, Robotik und Biomedizin.

In den letzten fünf Jahren ist die Zahl der deutschen Firmen, in die sich chinesische Investoren eingekauft haben, sprunghaft angestiegen. Während die Unternehmensberatung Ernst & Young (EY) 2013 nur 25 chinesische Beteiligungen verzeichnete, gab es nach Angaben der Bertelsmann-Stiftung im Jahr 2017 schon fast doppelt so viele Fälle, in denen chinesische Unternehmen mehr als 10 Prozent der Anteile übernommen haben. Die Bundesregierung sieht das mit Sorge. Im Wirtschaftsministerium wird daran gearbeitet, das erst 2017 angepasste Außenwirtschaftsgesetz zu verschärfen.

Oft muss Management gehen

Zu den bekanntesten Übernahme-Fällen zählen der Betonpumpen-Weltmarktführer Putzmeister, der Amberger Auto-Zulieferer Grammer und der Augsburger Roboterbauer Kuka, der wie kein anderes Unternehmen für das neue chinesische Einkaufsverhalten steht. Erstmals hatten die Investoren mit Kuka vor zweieinhalb Jahren ein deutsches Hochtechnologie-Unternehmen in den Fokus genommen.

Allen drei Firmen gemein ist, dass das deutsche Management früher oder später abtreten musste. Bei Putzmeister hielt der Chef fünf Jahre durch, bei Grammer gingen gleich drei Vorstände kurz nach dem Einstieg der Chinesen. Auch bei Kuka soll Vorstandschef Till Reuter seinen Posten im Dezember räumen – ausgerechnet jener Mann, der die neuen Chefs aus Fernost vor zweieinhalb Jahren mit offenen Armen empfangen hatte.

Bild: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Viele haben das seinerzeit als blauäugig empfunden. Unter den deutschen Firmenlenkern ist Reuter allerdings nicht allein mit seiner Einstellung. „Meine Erfahrung mit China sind positiv“, betonte etwa erst kürzlich der Chef des Unternehmens Heidelberger Druckmaschinen, Rainer Hundsdörfer.

Gewerkschafter und Betriebsräte sind ebenfalls überraschend ruhig, wenn es um Einkaufs-Absichten aus China geht. Wolfgang Müller, der ehemalige IG-Metaller, hat für die gewerkschaftsnahe Hans-Böckler-Stiftung im vergangenen Jahr mit Arbeitnehmervertretern aus 42 Firmen mit chinesischer Beteiligung gesprochen, darunter auch Kuka. Das Ergebnis: Bei der Mehrzahl blieben nach dem Einstieg der Chinesen Mitbestimmungskultur und Tarifstandards bestehen. Zum Teil haben sie sich sogar verbessert. „Die chinesischen Investoren planen in der Regel strategisch und langfristig“, sagt Müller. Das deckt sich mit Erfahrungen, die andere Branchenkenner gemacht haben.

Skepsis geprägt durch Vorurteile

Müller erläutert, dass sich ein schneller Einstieg und in der Folge ein Know-How-Transfer für viele Investoren gar nicht rechnen würde – denn chinesische Firmen müssen für deutsche Unternehmen oft viel mehr Geld auf den Tisch legen als Investoren aus anderen Ländern. Experten betonen schon lange, dass etwa der Midea-Konzern für Kuka deutlich zu viel gezahlt habe. Das Unternehmen gab mit 115 Euro pro Aktie fast doppelt so viel aus, wie das Papier damals wert war. „Für weniger hätten die Chinesen Kuka wohl nicht bekommen“, sagt Müller. Sie müssten durch den hohen Preis ihr schlechtes Image in der deutschen Wirtschaft kompensieren.

Die Skepsis gegenüber den Managern aus Fernost sei durch Vorurteile geprägt, immer wieder werde der in der Kolonialzeit geprägte Begriff der „gelben Gefahr“ bemüht. US-Geldgeber würden dagegen viel zuvorkommender behandelt – obwohl sie in den Augen Müllers viel aggressiver auftreten.

