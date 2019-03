Wirtschaft vor 10 Stunden

Ist das Gerät wirklich so gut wie sein Ruf? Der Thermomix im Praxistest

Der Thermomix spaltet Deutschland – in jene, die ihn für eine Küchenrevolution halten, und andere, die in dem Gerät einen überteuerten Marketing-Gag ohne Mehrwert sehen. Was stimmt jetzt? Ein Überblick.