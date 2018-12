von Hannes Breustedt, dpa

Vor einem Jahr war es soweit: Da kratzte der Bitcoin-Preis auf einigen Online-Börsen an der magischen Marke von 20 000 Dollar. Der Hype um digitale Währungen erreichte damit einen neuen Höhepunkt. Auch einige Finanzanalysten ließen sich vom Krypto-Fieber anstecken und prognostizierten, dass die rasante Kursrally erst der Anfang sei. Die Euphorie ist jedoch rasch verflogen: Heute steht der Bitcoin-Preis bei rund 3350 Dollar.

"Mutter aller Betrügereien"

Für US-Starökonom Nouriel Roubini ist damit nicht weniger als die „größte Blase der Menschheitsgeschichte“ geplatzt. Die Übertreibungen seien schlimmer als bei Hollands Tulpenmanie im 17. Jahrhundert und jedem anderen Spekulations-Crash, der je zuvor an den Finanzmärkten stattgefunden habe, so seine Einschätzung. Roubini, der die Finanzkrise von 2008 vorhersagte, bezeichnet den Bitcoin als „Mutter aller Betrügereien“.

Extreme Aufs und Abs

Fest steht, dass viele, die auf dem Höhepunkt des Bitcoin-Booms in digitale Währungen investierten, es heute bitter bereuen. Ob man Kryptowährungen deshalb ganz abschreiben sollte, steht auf einem anderen Blatt. Denn die Bitcoin-Geschichte ist geprägt von extremen Aufs und Abs. Totgesagt wurde das 2009 entstandene Projekt vom freien Geld, das keiner Kontrolle von Staaten und Banken unterliegt, schon mehrmals. So stürzte der Kurs 2011 nach einem Rekordhoch von 30 Dollar auf unter 3 Dollar ab. Doch 2013 folgte ein spektakuläres Comeback – erstmals wurde die Schwelle von 1000 Dollar erreicht. Dennoch war die Skepsis schon damals groß. „Es gibt jeden Grund anzunehmen, dass der Bitcoin-Boom bald endet“, schrieb der „Economist“. Tatsächlich fiel der Bitcoin-Preis bis auf fast 200 Dollar zurück und dümpelte lange Zeit vor sich hin, bis 2017 der Gipfelsturm Richtung 20 000 Dollar begann.

Große Dimensionen

Der aktuelle Crash könnte die Branche aber stärker erschüttern. Denn angesichts der immensen Mittel, die zwischenzeitlich in digitale Währungen und die dazugehörige Technologie investiert wurden, geht es um eine ganz andere Dimension als bei früheren Kursstürzen. Was als Spielerei der Krypto-Szene begann und sich langsam als Geheimtipp in Finanzkreisen herumsprach, war plötzlich in aller Munde, viele wollten dabei sein. Umso heftiger fällt nun der Schaden aus.

Allein der Name reichte

Zeitweise war der Hype so groß, dass Unternehmen ihren Börsenwert vervielfältigen konnten, indem sie ihre Namen in irgendetwas änderten, was mit Bitcoins und der dahinter steckenden Blockchain-Technologie zu tun hatte. Zum Inbegriff des Krypto-Rauschs wurde die Getränkefirma Long Island Iced Tea, deren Aktienkurs sich nach der Umbenennung in „Long Blockchain Corp“ verdreifachte. Es folgte jedoch auch hier ein Totalabsturz – zuletzt war die Aktie nur noch 13 Cent wert.

Auch Werbung von Promis

Befeuert wurde der Krypto-Boom auch durch umstrittene Werbeaktionen von Stars wie Paris Hilton, Mike Tyson und anderen Prominenten. Die US-Börsenaufsicht verdonnerte jüngst den ehemaligen Box-Champion Floyd Mayweather und den Hip-Hop-Produzenten DJ Khaled zu hohen Geldstrafen wegen unlauterer, bezahlter Werbung für dubiose Geschäfte mit digitalen Währungen. Die beiden hatten über ihre Social-Media-Kanäle zweifelhafte „Initial Coin Offerings“ (ICOs) beworben, ohne offenzulegen, dass sie dafür Geld erhielten.

Deutliches Alarmsignal

Die Flut an ICOs – digitale Börsengänge, bei denen Unternehmen statt Aktien Digitalwährungen (Coins) ausgeben – war das vielleicht deutlichste Alarmsignal am heißgelaufenen Krypto-Markt. Zwischenzeitlich schien es, als würde jeder findige Geschäftsmann mit Anlegergeld überschüttet, der eine neue Krypto-Währung auflegt. US-Aufseher gehen davon aus, dass es sich bei diesen Geschäften in etlichen Fällen um Betrug handelte.

Eine ganze Industrie in Not

Durch das viele in der Krypto-Szene unter dem Sammelbegriff „Shitcoins“ verhöhnte Digitalgeld, das mittlerweile neben den Schwergewichten wie Bitcoin, Ether oder XRP existiert, ist auch die krisenbedingte Marktbereinigung viel krasser ausgefallen als zuvor. Das Marktvolumen aller Kryptowährungen ist seit Anfang des Jahres um fast 90 Prozent auf unter 110 Milliarden Dollar gefallen. Das bringt eine ganze Industrie in Not, die im Zuge des Booms entstand. Viele Jobs fallen weg, Hardware wird verschrottet, denn Equipment und Stromkosten etwa zum Bitcoin-Schürfen lohnen sich nicht mehr.

Es gibt auch Hoffnung

Andererseits könnten die beträchtlichen Investitionen, die in die Branche geflossen sind, auch ein Grund zur Hoffnung sein. Denn Anleger – auch große Akteure der Finanzindustrie – haben so viel Geld in Technologien rund um Krypto-Währungen gesteckt, dass nicht einfach so der Stecker gezogen werden dürfte. Insgesamt zeige der Abwärtstrend nur einmal mehr, „dass die ganze Anlageklasse gerade erst am Beginn ihres Erwachsenwerdens steht“, meint Leonard Zobel vom Berliner Start-up next Block, das eine in Deutschland regulierte Börse für Kryptowährungen plant. Und der Blockchain-Technologie wird immer wieder großes Potenzial in verschiedenen Bereichen über Bitcoin & Co hinaus zugesprochen.