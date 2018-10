von Rolf Obertreis und dpa

Dubiose Aktiengeschäfte haben die Steuerzahler in mehreren Ländern Europas mindestens 55 Milliarden Euro gekostet. Allein für den deutschen Fiskus belief sich der Schaden auf fast 32 Milliarden Euro. Bislang hatte es geheißen, dass sich die umstrittenen Cum-Ex-Geschäfte vor allem in Deutschland abgespielt haben. Tatsächlich war es aber ein europaweites Phänomen, berichtet das Recherche-Netzwerk Correctiv verschiedener Medien Europas. Händler, Steuerberater und Investoren in mindestens elf Ländern haben demnach mit trickreichen Aktien-Geschäften rund um die Ausschüttung der Dividenden jahrelang unberechtigt Milliarden kassiert. Erst 2012 wurden die Geschäfte in Deutschland verboten. Cum-Ex steht nach Ansicht des Recherche-Netzwerkes für einen beispiellosen Raubzug.

.Um was geht es bei Cum-Ex? Bei den umstrittenen Geschäften schoben Investoren rund um den Dividendenstichtag Aktien mit („cum“) und ohne („ex“) Ausschüttungsanspruch rasch zwischen mehreren Beteiligten hin und her. Diese ließen die Papiere untereinander zirkulieren, bis dem Fiskus nicht mehr klar war, wem sie überhaupt gehörten. Die Folge der Karussellgeschäfte: Bescheinigungen über Kapitalertragsteuern und den darauf entfallenden Solidaritätszuschlag wurden mehrfach ausgestellt, obwohl sie nur einmal gezahlt wurden. Dadurch erstatteten die Finanzämter mehr Steuern, als sie zuvor eingenommen hatten. .Lange hieß es, die Geschäfte seien legal, gesetzliche Regelungen seien nicht eindeutig gewesen. Stimmt das? Das galt zumindest in Deutschland bis 2012. Damals hat das Bundesfinanzministerium die Lücke geschlossen. Mittlerweile werden die Geschäfte fast einhellig als Steuerhinterziehung bewertet. Das Recherche-Netzwerk Correctiv glaubt nach der Analyse von Zehntausenden vertraulicher Akten, interner Gutachten und Gesprächen mit Beteiligten, dass noch bis mindestens 2016 mit Cum-Ex-Geschäften Steuergeld illegal abgezweigt wurden – nicht nur in Deutschland, sondern in weiteren zehn europäischen Ländern. .Wie hoch ist der Schaden dort? In Frankreich sollen es mindestens 17 Milliarden Euro sein, in Italien 4,5 Milliarden, in Dänemark 1,7 Milliarden und in Belgien mehr als 200 Millionen Euro. .Warum flogen die Geschäfte auch im Ausland nicht früher auf? Weil Deutschland andere Länder erst 2015 vor den Tricksereien gewarnt hat, sagen Kritiker. Tatsächlich gab es erste Cum-Ex-Geschäfte in Deutschland schon Anfang des Jahrtausends. „Weil es keine europäische Finanzpolizei gibt und die Regierungen nicht zusammenarbeiten, ist dieser Raubzug erst möglich geworden“, schimpft der grüne Bundestagsabgeordnete Gerhard Schick. In Deutschland habe der Bundesfinanzminister seit 2009 vom Skandal gewusst, Zahlungen aber erst 2011 gestoppt. Nun hieß es aus dem Ministerium, „der Kampf gegen grenzüberschreitende Steuerhinterziehung und aggressive Steuergestaltung steht weiter oben auf der Agenda.“ .Welche Banken in Deutschland waren und sind in den Skandal verstrickt? Deutsche Bank, Commerzbank, Hypo-Vereinsbank, DekaBank und DZ Bank haben angeblich bei Cum-Ex mitgemischt. Bei der DZ Bank hatte es im August eine große Razzia gegeben hatte. Dreistellige Millionenbeträge haben die Banken zurückgezahlt, Händler wurden entlassen. Man arbeite mit den Behörden zusammen, heißt es immer wieder. .Wurden Beteiligte angeklagt? Im Mai hat die Generalstaatsanwalt Frankfurt gegen einen Steuerberater, der heute in der Schweiz lebt und als einer der Köpfe der Betrugsmasche gilt, und fünf Händler der Hypo-Vereinsbank wegen schwerer Steuerhinterziehung vor dem Landgericht Wiesbaden Anklage erhoben. Sie sollen vom Fiskus unrechtmäßig 106 Millionen Euro erhalten haben. Ob die Anklage zugelassen wird, ist offen. Es könnte Monate dauern, bis das Verfahren eröffnet wird, sagen Insider.

