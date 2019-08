Wirtschaft ist zur Hälfte Psychologie. Deshalb beißen sich Kanzlerin Angela Merkel und ihr Wirtschaftsminister Peter Altmaier (beide CDU) auf die Zunge. Nur nicht viel davon sprechen, dass der zehn Jahre währende Aufschwung austrudelt. Denn eine intensive Debatte, so ihre Befürchtung, würde die derzeitige Flaute erst recht zu einem Abschwung verschärfen – als selbsterfüllende Prophezeiung. „Wir werden situationsgerecht reagieren.“ Das ist alles, was Merkel bislang dazu gesagt hat. Ein großes Konjunkturpaket zum Anschieben der Wirtschaft hat weder sie noch Altmaier im Sinn.

Sie will kein Konjunkturpaket: Angela Merkel. Im Hintergrund Finanzminister Olaf Scholz. | Bild: JOHN MACDOUGALL/dpa

Auch Bundesfinanzminister Olaf Scholz will sein Pulver trocken halten, um im schweren Ernstfall mit 50 Milliarden Euro antworten zu können. Davon sehen die Spitzen des Kabinetts das Land aber noch weit entfernt. Dennoch nähren die stetig fallenden Konjunkturbarometer die Zweifel, ob Abwarten klug ist. Die Koalition hat zwar soeben die Abschaffung des Solidaritätszuschlags für 90 Prozent der Steuerzahler beschlossen, aber die Steuererleichterung greift erst übernächstes Jahr.

Verwundert über Zurückhaltung

Auf der internationalen Bühne ist man verwundert über diese Zurückhaltung. Aus Sicht des Internationalen Währungsfonds sitzt Deutschland auf Koffern voll Geld und müsste diese nur öffnen, um die Nachfrage zu beleben. An den Finanzmärkten könne sich der Bund Geld leihen und müsse wegen der Minus-Zinsen sogar weniger an die Gläubiger zurückzahlen. Die Mittel könnten in den Ausbau von Glasfasernetzen für ultra-schnelles Internet, neue Straßen und Schienen, Stromleitungen oder in eine üppige Förderung der Elektro-Mobilität gesteckt werden.

Vorschläge für Mittelstands-Entlastung

Die Kanzlerin und der Wirtschaftsminister halten nichts davon. Ein ausgeglichener Haushalt ist der letzte Rest traditioneller CDU-Werte, die unter Merkels Ägide übrig geblieben sind. Konservative können mit Geld umgehen, lautet das dahinter liegende Versprechen. Altmaier setzt darauf, den Unternehmen hierzulande das Leben leichter zu machen. Vorschläge dazu hat er in seiner Mittelstandsstrategie ausarbeiten lassen, die er gerade auf einer Unternehmensreise präsentiert. Der Minister will die Bürokratie stutzen, die tägliche Höchstarbeitszeit ausweiten, den Zugang für ausländische Fachkräfte erleichtern. Er würde auch gerne die Steuern senken für die Unternehmen, trifft aber auf einen Koalitionspartner, der die Steuern für Unternehmer erhöhen will und der auch die Wünsche der Union bei Arbeitszeit und Bürokratie abwehrt.

Der Druck könnte sich erhöhen

Paradoxerweise könnte es dem Minister helfen, wenn die Wirtschaft auch im dritten Quartal schrumpft, worauf die Konjunkturindikatoren hindeuten. Deutschland würde dann in eine sogenannte technische Rezession rutschen. So nennen es Ökonomen, wenn die Wirtschaftsleistung zwei Quartale nacheinander fällt. Dann würde sich der Druck auf die Regierung erhöhen gegenzusteuern.