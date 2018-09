Für die einen Segen, für die anderen Fluch: Mit dem Dienst-Smartphone können Arbeitnehmer von überall aus Geschäftliches erledigen. Abends auf dem Sofa noch einmal kurz die Mails durchsehen, Termine bestätigen, Erinnerungen schreiben – alles super praktisch. Aber nicht unproblematisch, sagt zumindest eine aktuelle Studie des Leibnitz Instituts für Arbeitsforschung. Die Wissenschaftler haben untersucht, welche gesundheitlichen Folgen es für Arbeitnehmer hat, wenn sie nach Feierabend Dienstmails bearbeiten.

"Flexible Lösungen sind immer besser als starre Regeln"

Experte Utz Niklas Walter vom Institut für betriebliche Gesundheitsberatung in Konstanz erklärt im Interview, warum es wichtig ist, sich beim Thema Dienst-Smartphone selbst Grenzen zu setzen:

Herr Walter, Dienst-Smartphones werden immer populärer. Bringt das mehr Vor- oder Nachteile für Arbeitnehmer?

Pauschal kann man das nicht sagen. Was auf der einen Seite natürlich schön ist, ist dass man eine ganz klare Trennung von Privat- und Berufsleben auf zwei verschiedenen Geräten hat und sich beides nicht vermischt. Auf der anderen Seite kann es für den Einzelnen aber auch belastend sein, zwei Smartphones immer mit dabei zu haben. Dann empfehle ich eher ein Smartphone mit zwei Sim-Karten, was zumindest das Problem der zwei Geräte löst.

Was ist so problematisch daran, Dienstmails nach Feierabend zu bearbeiten?

Wir können nicht abschalten, was aber sehr wichtig ist. Jede kleine Irritation oder Zusatzaufgabe, die nach Feierabend noch per Mail reinkommt, kann uns belasten. Häufig nehmen wir diese negativen Gedanken auch mit in den Schlaf. Die Folge können Schlafprobleme sein. Ich empfehle also, sich klare Grenzen zu setzen, ab wann man nicht mehr erreichbar ist.

Was halten Sie von der Methode mancher Firmen, E-Mails zu löschen?

Solche Methoden sehe ich sehr kritisch. Denn man macht es sich damit zu einfach. Natürlich erreiche ich damit, dass der Mitarbeiter in seiner Freizeit von Mails verschont bleibt. Aber der Stress, der ihm damit erspart wird, verlagert sich letztendlich nur – und zwar auf denjenigen, dessen Mail nicht durchgestellt wurde. Der muss sich dann häufig eine Erinnerung schreiben, wann er die Nachricht an seinen Gesprächspartner noch einmal senden muss.

Was wäre für Sie eine optimale Lösung?

Wir empfehlen, die Leute selbst entscheiden zu lassen, was für sie sinnvoll ist. Flexible Lösungen sind immer besser als starre Regeln. Denn Vorgehensweisen wie bei manchem Großunternehmen, Mails ab einer gewissen Uhrzeit einfach nicht mehr durchzustellen, sind nicht für alle Beschäftigten gut. Manche fänden es besser, vielleicht noch am frühen Abend etwas für die Arbeit erledigen zu können. Ideal wäre es deshalb, die Mitarbeiter in den Entscheidungsprozess einzubeziehen und Vorschläge machen zu lassen. Das hat noch weitere Vorteile. Denn je höher der Entscheidungs- und Handlungsspielraum eines Mitarbeiters ist, desto besser ist das für seine Gesundheit.

Welche Tipps haben Sie für Arbeitnehmer, in deren Firma es keine klare Regelung bei diesem Thema gibt?

Ganz wichtig ist es wie gesagt, für sich selbst eine klare Grenze festzulegen. Wie der Mitarbeiter den Umgang mit dem Dienst-Smartphone handhaben möchte, sollte er auch klar kommunizieren. Was nicht passieren darf ist, dass Mitarbeiter sich verpflichtet fühlen, spät abends auf Mails zu antworten, weil Kollegen es tun. Führungskräfte sollten da mit gutem Beispiel vorangehen und ihnen vorleben, dass man eben nicht immer erreichbar ist.