von Rolf Obertreis

Frankfurt – Auf Marktplätzen im Internet wie Ebay sind Ivar oder Billy die Renner. Interessenten könnten sich vor Offerten der beiden klassischen Regalsysteme der schwedischen Möbelhaus-Kette Ikea kaum retten. „Solche Marktplätze sind im Kommen“, sagt Sabine Nold, Sprecherin von Ikea-Deutschland. Da wollen die Schweden ab 1. September mitmischen, ihre Stammkunden binden und einen zusätzlichen Anreiz schaffen, sie in ihre Häuser zu locken. Unter dem Stichwort „Zweite Chancen“ können ausgewählte gut erhaltende oder neuwertige Produkte zunächst in fünf Häusern gegen Gutschriften je nach Zustand für bis zur Hälfe des Neupreises in Zahlung gegeben werden. Ikea bietet sie dann in der Fundgrube an. Zugleich schafft Ikea die Rücknahme von gebrauchten Produkten unabhängig vom Zustand ein Jahr nach dem Kauf ab. Zurückgenommen wird nur noch neue und benutzte Ware.

Stühle, Kleinmöbel und kleinere Tische sind bei der „Zweiten Chance“ kein Problem. Bei größeren Möbelstücken wird es schwieriger. Sie müssen aufgebaut vorgeführt werden. Ein Kleiderschrank oder ein Bett muss also im Zweifelsfall zuhause ab- und bei Ikea wieder aufgebaut werden. Im Internet hat der Kunde zuvor einen unverbindlichen Preisvorschlag eingeholt, letztlich fällt die Entscheidung über die Höhe der Gutschrift vor Ort.

Die neue Offerte ist Teil der Nachhaltigkeitsstrategie, aber auch der derzeit laufenden Überarbeitung der Strategie. Zwar zählte Ikea in seinen 53 Häusern in Deutschland (davon allein 4 in Berlin) im vergangenen Jahr fast 98 Millionen Besucher und 53 Millionen Kunden. Aber die Zahl stagniert und der Umsatz kletterte zuletzt zwar weiter um 2,4 Prozent auf knapp 4,9 Milliarden Euro, getrieben allerdings fast allein durch drei neue Märkte. Vor allem Online nimmt das Geschäft nur langsam Fahrt auf. Zwar gab es zuletzt ein Plus von 30 Prozent, aber der Umsatzanteil liegt bei nur 6,3 Prozent.

Seit Januar ist der Dennis Balslev Landeschef von Ikea in Deutschland. Nach gerade mal vier Monaten hat er im April das Ruder herumgerissen – weil es online bei Ikea nicht wie erhofft läuft und selbst Amazon im Möbel-Geschäft mittlerweile kräftig mitmischt, ganz abgesehen von Internet-Möbelhändlern wie home24. Den Umsatzanteil über das Internet will Balslev auf bis zu 30 Prozent steigern. Die Vision von 70 Ikea-Häusern im herkömmlichen Stil am Rande der Städte ist erst einmal ad acta gelegt. Eigentlich sollten 2018 drei neue Märkte entstehen – in Memmingen, Nürnberg und in Karlsruhe. Nur dort wird das Haus gebaut. In Memmingen und Nürnberg wird geprüft wie es weitergehen soll. Die Zeit großer Möbelhäuser auf der grünen Wiese ist vorbei, sagt Balslev.

Es geht um neue Formate, betont Ikea-Sprecherin Nold. Die demnächst 54 Einrichtungshäuser bleiben zwar im Fokus. „Unsere Kunden möchten sich vor Ort inspirieren und beraten lassen, Produkte ausprobieren und anfassen.“ Es gehe um die enge Verknüpfung des stationären mit dem Online-Handel. Bestellen von Billy oder Ivar im Internet, die schnelle Lieferung an den Kunden – in Großstädten, so Balslev, innerhalb von drei Stunden, spätestens am nächsten Tag. Oder der Kunde soll es unkompliziert in Ikea-Märkten, kleineren Innenstadt-Häusern oder in Verteilzentren abholen können. Solche Abholstationen gibt es bislang aber nur in Leipzig und Ravensburg. Ikea sucht derzeit weitere Standorte. Auch die Bodenseeregion, bisher ein weißer Fleck, hat der Möbelhändler ins Auge gefasst.

Im Blick hat das Unternehmen auch Ableger in der City. Einen ersten gibt es in Hamburg, untergebracht in einem ehemaligen Karstadt-Gebäude mit den Dimensionen üblicher Ikea-Märkte. Künftige Häuser in den Zentren sollen kleiner ausfallen und auch ohne Auto gut erreichbar sein. Bei 45 bis 60 Minuten liegt die Spanne derzeit. 15 bis 20 Minuten eilt Balslev an, mit Auto, Bus oder Fahrrad. Deshalb kommen die Schweden an Ablegern in den Innenstädten nicht vorbei.

Bei Ikea denkt man zusätzlich auch an Optionen mit anderen Nutzern, „etwa in den Bereichen Wohnen, Arbeiten, Freizeit und Kultur.“ Entscheidend ist nach Ansicht Balslev auch das Umfeld. Er verweist etwa auf Berlin und München. „In Berlin leben viele Singles auf relativ kleiner Fläche. Junge Menschen schätzen die Infrastruktur einer Großstadt und haben teilweise gar keinen Führerschein mehr. In Berlin ist also der Lieferservice besonders wichtig“. Und günstige Produkte. München sei das Gegenteil. „Hier haben die Menschen in der Regel mehr Platz und Geld und wünschen sich vor allem Unterstützung beim Aufbau der Möbel.“

Was trotz Internet und verstärktem Fokus auf das Onlinegeschäft aber bleibt ist der Ikea-Katalog. „Unsere Kunden lieben den Ikea-Katalog“, sagt Balslev. In Schweden ist der Versuch gescheitert, ihn abzuschaffen. Also wird er in den nächsten Wochen wieder in den Briefkästen von Millionen Deutschen stecken.

