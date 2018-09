Mit dem Verkauf des Caravan-Bauers Hymer an einen US-Konkurrenten machen es sich die Erben des Firmengründers Erwin Hymer etwas zu einfach. Weil das Geschäft zuletzt in stark gewachsen ist, sei es eine Frage der Verantwortung, das Unternehmen in professionelle Hände zu überführen, lautet grob gesagt die Erklärung des Verkaufs. Als ob es das bislang nicht schon gewesen ist.

Vorstandschef Martin Brand reitet seit nun mehr drei Jahren ziemlich geschickt auf der Welle des Caravaning-Trends. Unter seiner Führung hat sich der Firmenumsatz nahezu verdreifacht. Dafür hätte er auch einen Börsengang in Kauf genommen.

Dass es jetzt anders gekommen ist, ist für die Hymer-Erben zumindest kein Nachteil. Sie trennen sich von einem bärenstarken Unternehmen, das mitten im Boom steckt. Zum Verkauf in die USA ist das sicher kein schlechter Zeitpunkt. Zum Kasse machen auch nicht.

