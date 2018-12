Schwere Vorwürfe erhebt US-Präsident Donald Trump gegen Huawei. Nutzt der chinesische Elektronik-Konzern seine Technologien als Trojanisches Pferd, um Spionage in großem Stil im Ausland zu betreiben? Nachdem die USA, Australien, Großbritannien und Neuseeland den weltweit führenden Anbieter von Komponenten für den schnellen Mobilfunkstandard 5G als Handelspartner verbannt haben, wächst der Druck auch in Deutschland. Die Bundesrepublik agiere mit ihrem bedenkenlosen Umgang „gefährlich naiv“, kritisiert etwa Konstantin von Notz, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Grünen.

Der Karlsruher Sicherheitsexperte Christoph Fischer sagt, das Problem betreffe längst nicht nur Huawei. Im Prinzip sei kein Anbieter „absolut vertrauenswürdig“, schätzt Fischer. Auch beim US-Netzwerkausrüster Cisco sei immer wieder vermutet worden, dass er bewusst Hintertüren in Hard- und Software verbaue.

Huawei gehört zu den erfolgreichsten Anbietern von Netzinfrastruktur und neuen Technologien aus China. Auch als Smartphone-Hersteller hat sich das Unternehmen einen Namen gemacht und rangiert inzwischen unter den Top drei neben Samsung und Apple. Die Netzbetreiber hierzulande schätzen das Know-how der Chinesen. Und: Kaum ein anderer Anbieter kann preislich mit Huawei gleichziehen.

Vertrauen genießt Huawei hierzulande selbst bei Sicherheitsspezialisten. Erst Mitte November eröffnete das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) mit dem Unternehmen ein „Security Lab“. Deswegen steht der Verdacht im Raum, dass die Vorwürfe von US-Präsident Donald Trump nur als Teil des Handeskriegs mit China lanciert wurden. Aus Sicht von Huawei sind die Vorwürfe haltlos. Die von den USA auferlegten Handelsbeschränkungen sieht der Vorstandsvorsitzende von Huawei Technologies, Eric Xu, eindeutig als „politisch motiviert“ an – und warnt vor negativen Folgen für Verbraucher. Eine Einmischung der chinesischen Regierung schloss Xu aus.

Die Opposition im Bundestag überzeugen diese Argumente nicht: Die Bundesregierung blende das Gefährdungspotenzial „komplett“ aus, sagt von Notz. Sie halte nicht einmal eine Prüfung für nötig und müsse sich den Vorwurf gefallen lassen, „die Sicherheit unserer digitalen Infrastrukturen zu gefährden“. Kritiker verweisen auf das in China geltende Geheimdienstgesetz. Es sieht eine Auskunftspflicht für Unternehmen und Bürger gegenüber den Geheimdiensten vor. Ähnliche Befugnisse hätten aber auch die Geheimdienste in den USA, wendet Sicherheitsexperte Fischer ein. (dpa)

Kein deutscher Weg

Deutschland habe vor etwa fünfzehn Jahren „eine epochale Chance vertan“, sagt Experte Christoph Fischer. Damals habe es Bestrebungen gegeben, in einem europäischen Projekt eigene Internet-Hardware zu entwickeln. Dem Projekt sei allerdings wegen Kompatibilitätsproblemen und der wirtschaftlichen Konkurrenzfähigkeit „der Stöpsel gezogen“ worden. Heute fehlen Deutschland 10 bis 15 Jahre Entwicklungserfahrung – und der Zug sei abgefahren. „Wir befinden uns in einer Lage, in der wir nur zwischen Teufel und Beelzebub wählen können.“ (dpa)