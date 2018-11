Die deutsche Sozialversicherung ist nach dem sogenannten Umlageverfahren finanziert, das heißt, die Beiträge der Versicherten werden nicht angespart, sondern dienen der Finanzierung der laufenden Ausgaben. Da nun die Beiträge überwiegend von Erwerbstätigen aufgebracht werden, die Leistungen in der Renten-, Kranken- und Pflegeversicherung aber zu großen Teilen älteren Menschen zu Gute kommen, bleibt das System nur dann auch tragfähig, wenn stets genügend Kinder geboren werden, damit es auch in der nächsten Generation genügend Beitragszahler gibt. Eltern erbringen also eine wichtige Leistung für die Bestanderhaltung unseres Sozialsystems. Insofern klingt es auf den ersten Blick vernünftig, wenn sie bei den Beiträgen zur Sozialversicherung entlastet oder – umgekehrt betrachtet – wenn Kinderlose mit einem Zusatzbeitrag belastet werden. Genau dies hat der forsche neue Gesundheitsminister Jens Spahn kürzlich vorgeschlagen. Ob er seine Chancen auf den CDU-Vorsitz steigert, indem er alle Kinderlosen gegen sich aufbringt, sei dahingestellt.

Vielzahl von staatlichen Maßnahmen

Aus ökonomischer Sicht ist es viel interessanter, ob der Vorschlag geeignet ist, das Ziel zu erreichen, dass mehr Kinder geboren werden, oder ob es dafür bessere Instrumente gibt. Nun gibt es eine Vielzahl von staatlichen Maßnahmen, die Kindererziehung zu fördern, vom Kindergeld über Kinderfreibeträge in der Einkommensteuer bis hin zur staatlich subventionierten Kinderbetreuung. Und wenn es gar nicht um dieses Ziel geht, sondern um den Anschein von mehr „Gerechtigkeit“ gegenüber Eltern, lässt sich diese nicht auch durch die bereits genannten Instrumente besser herstellen?

Kindergeld differenziert genauer

Wie man es dreht und wendet, eine zusätzliche Belastung von „Kinderlosen“ in der Sozialversicherung schneidet im Vergleich z.B. mit einer Erhöhung des Kindergelds aus mehreren Gründen schlechter ab: Zum einen unterscheidet sie nur zwischen Beitragszahlern ohne und mit Kindern, behandelt aber Eltern mit einem, zwei oder mehreren Kindern gleich, obwohl der Beitrag zur Bestanderhaltung des Sozialsystems (und das war Spahns Begründung) mit der Kinderzahl steigt. Das Kindergeld differenziert hier genauer. Zum anderen schafft sie eine willkürliche Diskriminierung zwischen Elternpaaren mit gleicher Kinderzahl, von denen die einen ihr erstes Kind früh (etwa mit 23 Jahren) gebären und die anderen es erst mit 43 Jahren bekommen. Letztere werden 20 Jahre länger als „Kinderlose“ behandelt und entsprechend höher belastet, obwohl beide Paare letztlich den gleichen Beitrag zur Nachhaltigkeit des Sozialsystems leisten.

Falsches Instrument

Vor diesem Hintergrund ist es schwer verständlich, dass das Bundesverfassungsgericht im Jahr 2001 genau diese Ungleichbehandlung von Kinderlosen und Eltern in der Pflegeversicherung gefordert hat. Der Gesetzgeber ist dieser Vorgabe gefolgt und hat im Jahr 2005 einen Zusatzbeitrag von 0,25 Prozent für Kinderlose in der gesetzlichen Pflegeversicherung eingeführt. Es wäre jedoch ein schwerer Fehler, dieses falsche Instrument noch stärker einzusetzen, wo es doch bessere Alternativen wie das Kindergeld gibt.

Der Verfasser lehrt Wirtschaftspolitik an der Universität Konstanz und ist Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats beim Bundeswirtschaftsministerium

