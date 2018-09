von Thomas Wagner

Hannover/Markdorf – Ein Mann sieht rot. Und eine Frau auch. Kendrion-Produktmanager Martin Schwellinger und seine Marketing-Kollegin Celina Krämer tragen knallrote Firmen-T-Shirts am Stand des Markdorfer Autozulieferers auf der Internationalen Automobil-Ausstellung (IAA) in Hannover. Sportliches Aussehen statt Business-Anzug mit Anzug und Krawartte: "Wir wollen zeigen, dass wir in die Zukunft denken – und dass wir dynamisch aufgestellt sind," sagt Schwellinger.

Bei einem Rundgang zeigt er dem Messebesucher Teile, ohne die kein Lkw und kein Bus unterwegs sein könnte, die aber dem Laien nicht präsent sind: Riemenantriebe beispielsweise, die Lichtmaschine, Wasserpumpe und Motor miteinander verbinden. Nur ein Riemen? Von wegen! Das Ding ist ein High-Tech-Gerät: Minimale Reibung, Bewegung der einzelnen Komponenten in einer themro- und kraftstoffoptimierten Umdrehungszahl. "Damit", so Produktmanager Martin Schwellinger, "lässt sich Treibstoff sparen". Oder, ein paar Meter weiter, der "Dual Electric Drive": Zwei hinereinander angeordnete Elektromotoren, die in einem Lkw auf dem Antriebsstrang sitzen. Ein Sensor misst genau den Leistungsbedarf – und daran orientiert sich, ob beispielsweise im Rangierverkehr ein oder zwei Elektromotoren benötigt werden: Spart Energie – und damit bares Geld.

Manches, was Kendrion in Hannover zeigt, ist winzig klein und hat doch eine große Wirkung: Das "Diesel-Ventil beispielsweise. Das wird benötigt, wenn sich Wasser aus dem Diesel im Lkw-Tank abscheidet und abgelassen wird. Dabei fließt nicht nur Wasser ab, sondern häufig auch die ersten Tropfen Diesel. Geht gar nicht, sagen die Entwickler bei Kendrion: Mit ihrer Entwicklung ist gewährleistet, dass nicht einmal das kleinste Quentchen Treibstoff aus dem Tank fließt. Ein weiteres High-Tech-Produkt am Kendrion-Stand in Hannover: Das "Thermo Comfort System". Das sort dafür, dass ein Lkw-Motor immer in der auf die Fahrsituation angepassten, optimalen Betriebstemperatur fährt. Mechanik und Elektronik verschmelzen bei nahezu allen Produkten zu einem neuen Ganzen.

"Unsere Produkte sind in den Fahrzeugen fast aller großer Hersteller verbaut," betont Schwellinger. Umso wichtiger der Messeauftritt des Unternehmens in Hannover. Denn dort sind die Verteter aller großen Lkw-Marken vertreten – von MAN über Daimler bis zu DAF und – in zunehmendem Ausmaß – chinesische Hersteller.

Das Unternehmen Kendrion ist ein börsennotiertes niederländisches Unternehmen, das 2007 das Unternehmen "Linnig Antriebstechnik" in Markdorf übernommen und weiterentwickelt hat. Der Jahresumsatz lag 2017 bei 462 Millionen Euro. Davon entfielen 84 Millionen Euro auf den Markdorfer Unternehmensbereich. Kendrion hat auch einen Standort in Villingen-Schwenningen. (tw)

