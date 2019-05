Mit seiner Ankündigung, weitere Sonderzölle gegen China zu verhängen, hat US-Präsident Donald Trump bei Wirtschaftsvertretern und Anlegern für enorme Unruhe gesorge. Die Aktienmärkte in China spielten verrückt. Ganz anders dagegen die chinesische Führung – sie reagierte gelassen. Einen Tag nachdem US-Präsident Donald Trump per Twitter hatte verlauten lassen, dass sein Land ungeachtet der laufenden Handelsgespräche die Strafzölle gegen chinesische Einfuhren bereits ab dem kommenden Freitag deutlich erhöhen wird, teilte ein Regierungssprecher in Peking mit: China werde an den Verhandlungen festhalten. Ein chinesisches Team bereite weiterhin „seine Reise in die Vereinigten Staaten vor“.

Ob allerdings Chinas oberster Handelsbeauftragter Liu He selbst nach Washington reise, bestätigte der Sprecher nicht. Das Wall Street Journal hatte kurz vorher berichtet, die Volksrepublik erwäge eine Absage der Handelsgespräche mit der US-Regierung.

Plötzliche Kehrtwende

Noch in der vorigen Woche hatte Trump wiederholt betont, wie gut die Verhandlungen zwischen den USA und China liefen. Ein „sagenhafter“ Handelspakt mit China stehe bevor, prahlte er. Auch sein Finanzminister Steven Mnuchin nannte die Gespräche „produktiv“. Dann die plötzliche Kehrtwende. Auf Twitter kündigte Trump an, die bereits erhobenen Strafzölle auf China-Importe ab Freitag von 10 auf 25 Prozent zu erhöhen – mit der Option, „demnächst“ auch den meisten restlichen Warenverkehr zu sanktionieren.

Druck auf China

Damit will er offenbar vor Beginn der nächsten geplanten Handelsgespräche am Mittwoch in Washington den Druck auf China erhöhen. Die Verhandlungen liefen zu langsam, beschwerte sich Trump in einem zweiten Tweet. China versuche nachzuverhandeln, das wolle er nicht zulassen. Hu Xijin, Chefredakteur der für ihre scharfen Kommentare bekannten Staatszeitung Global Times, schrieb daraufhin auf Twitter, China sei „auf das Schlimmste“ vorbereitet. „Wir fallen auf diesen Trick nicht herein.“

Verluste an den Börsen

In Asien und auch an den meisten anderen Aktienmärkten auf der Welt verloren die Kurse deutlich. Chinas wichtigste beiden Börsenbarometer CSI300 und der Shanghai-Composite-Index fielen um je rund 6 Prozent und verzeichneten damit die größten Tagesverluste seit drei Jahren. Sollten die Handelsgespräche scheitern, ist tatsächlich zu befürchten, dass die beiden größten Volkswirtschaften der Welt sich gegenseitig noch mehr sanktionieren werden – mit gewaltigen Auswirkungen auf die gesamte Weltwirtschaft.

Vorwurf des Technologie-Diebstahls

Nervös wirkte die chinesische Führung aber nicht. Peking wolle sich um weitere Informationen bemühen, hieß es nur. Trump wirft China vor, Technologie-Diebstahl zu betreiben und zugleich seine heimische Industrie massiv zu subventionieren, um die Konkurrenz im Rest der Welt auszustechen. Die USA haben daher bereits Strafzöllen auf chinesische Einfuhren im Wert von über 200 Milliarden Dollar verhängt. China hat mit Vergeltungszöllen reagiert.