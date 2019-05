von rolf Obertreis

Für Sparer sind es harte Zeiten. Die Renditen sind sehr überschaubar, wenn es überhaupt eine gibt. Im Fall der zehnjährigen Bundesanleihe ist sie sogar negativ: Am Mittwoch lag ihr Zinsertrag zeitweise bei minus 0,04 Prozent. Anleger erhalten also nicht nur nichts, sie legen drauf. Nach Abzug der Inflationsrate von zuletzt 2 Prozent im April fahren sie real sogar ein deutliches Minus ein. Andere dagegen reiben sich die Hände: Kreditnehmer und damit auch potenzielle Immobilienkäufer und Häuslebauer. So günstig wie derzeit waren Baukredite in der Geschichte der Bundesrepublik noch nie oder allenfalls ähnlich preiswert wie beim Rekordtief im Herbst 2016.

Im Schnitt 1,1 Prozent

Wer eine Baufinanzierung für zehn Jahre abschließt zahlt nach Angaben der Finanzberatung FMH im Schnitt derzeit einen Zins von 1,1 Prozent, im günstigsten Fall – so das Finanzportal biallo.de – sind es nur 0,85 Prozent. Bei fünf Jahren sind es FMH zufolge im Schnitt nur 0,87 Prozent, die preiswerteste Offerte liegt bei 0,56 Prozent.

Frühestens Mitte 2020

Experten warnen aber vor Hektik, sowohl bei der Auswahl des Objekts als auch bei der Baufinanzierung. Denn die Zinsen bleiben vorerst im Keller. Dafür sorgt die Europäische Zentralbank (EZB). Sie wird den rekordtiefen Leitzins von null Prozent frühestens Mitte 2020 anheben, viele Volkswirte rechnen eher Ende des nächsten Jahres oder gar erst 2021 mit einem ersten kleinen Zinsschritt. Zwar orientieren sich die Hypothekenzinsen nicht direkt am Leitzins der EZB. Aber er gibt die Tendenz vor.

Gedämpfte Konjunkturaussichten

„Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen“, heißt es bei FMH. Auf Halbjahres- und Jahressicht seien gleichbleibende bis allenfalls leicht steigende Zinsen zu erwarten, sagt Mirjam Mohr, Vorstand bei Interhyp. „Eine nachhaltige Trendwende sehen wir in weitere Ferne gerückt“, verweist sie auf den gedämpften Konjunkturausblick, den Brexit und die Handelskonflikte.

Allerdings ist es angesichts des angespannten Immobilienmarktes derzeit nicht leicht, ein passendes, vor allem auch bezahlbares Objekt zu finden. Der Bau boome, sagt Holger Schmieding, Chefvolkswirt der Berenberg Bank.

Mindestens zehn Jahre

Experten raten zu einer Finanzierung von mindestens zehn Jahren. Laut FMH sollten aber stets zwei bis drei Angebote eingeholt und um jeden Zehntelpunkt verhandelt werden. Denn es geht um viel Geld. “Bei einem Darlehen über 300 000 Euro und einer Laufzeit von 15 Jahren liegt der Zinsunterschied zwischen dem günstigsten und teuersten Anbieter bei stolzen 47 000 Euro.“ Generell liege der Abstand zwischen der Rendite der Bundesanleihe und dem durchschnittlichen Bauzins fast immer bei rund einem Prozentpunkt.

Oft Lockangebote

Allerdings sind die günstigsten Offerten nach Ansicht von Verbraucherschützern oft Lockangebote. Nur wenn alle Voraussetzungen, vor allem die Bonität, stimmen, dürfte es den Zuschlag geben. Verbraucherschützer raten, vorsorglich 0,15 Prozentpunkte auf die günstigsten Angebote aufzuschlagen und damit zu kalkulieren. Wenn es günstiger kommt – umso besser.