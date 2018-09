In einem Punkt hat die Physikerin Angela Merkel recht. Bei den Reizthemen Diesel-Skandal und Fahrverbote geht es in erster Linie darum, die deutsche Diesel-Flotte zu erneuern. Anders ausgedrückt, müssen alte Stinker bis hin zur ersten Generation der Euro-6-Autos schnell von der Straße. Geschähe das, wäre das Stickoxid-Problem der Metropolen gelöst. Damit es so kommt, muss nachgeholfen werden. Denn einfach ein paar Jahre abzuwarten, bis sich auch der letzte Diesel-Fan endlich einen neuen, sauberen Selbstzünder zugelegt hat, käme unterlassener Hilfeleistung gleich. Immerhin leiden Millionen Großstädter jeden Tag unter den gesundheitsgefährdenden Abgasen.

40 Milliarden Euro Gewinn ist ein dickes Polster

Klar ist aber auch, dass das nicht auf dem Rücken des Kunden ausgetragen werden darf. Die Frischzellenkur für den Diesel ist Sache der Konzerne, die bei den Abgaswerten getrickst und betrogen haben wo es nur geht. Sie müssen zur Kasse gebeten werden. Die 40 Milliarden Euro Gewinn, die die Branche 2017 eingefahren hat, reichen dicke.

