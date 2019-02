Die Bilanzmedienkonferenz des Schweizer Industriekonzerns Georg Fischer (GF) in Zürich war auf doppelte Weise eine Abschiedsveranstaltung. Zum einen verabschiedete sich der langjährige Konzernleiter Yves Serra von der Öffentlichkeit. Der 65-Jährige wird im April altersbedingt von seinem Amt zurücktreten und in den Aufsichtsrat wechseln. Sein Nachfolger wird der gebürtige Radolfzeller und bisherige Finanzvorstand Andreas Müller (48 Jahre).

Aus GF wird Fondium

Zum anderen flossen zum letzten Mal die Umsatzzahlen der Singener Eisengießerei in die Bilanz von Georg Fischer ein. Denn der Konzern hat zum 1. Dezember letzten Jahres sein Werk in der Stadt am Hohentwiel an drei ehemalige Mitarbeiter verkauft. Diese wollen den Betrieb zusammen mit dem ehemaligen GF-Werk in Mettmann (Nordrhein-Westfalen) unter dem Namen Fondium weiterführen.

Wie GF am Mittwoch bekannt gab, beträgt der Kaufpreis 62 Millionen Schweizer Franken (54 Millionen Euro). GF behält einen Anteil von 20 Prozent an Fondium und finanziert den Kauf mit einem Darlehen, will sich aber nicht ins operative Geschäft einmischen.

Yves Serra hinterlässt seinem Nachfolger ein gut bestelltes Haus. Wie GF mitteilte, wuchs der Umsatz im vergangenen Jahr um 10 Prozent auf 4,57 Milliarden Franken (4 Milliarden Euro). Der Gewinn (Ebit) erhöhte sich um 9 Prozent auf 382 Millionen Franken (335 Millionen Euro). "Wir sind auf Kurs und haben unsere Ziele erreicht", sagte Yves Serra. Auch die GF-Aktionäre profitieren von den steigenden Gewinnen. So will der Konzern die Dividende um zwei Franken auf 25 Franken erhöhen.

Die Sparte Piping Systems (Rohrsysteme) trug mit gut 1,8 Milliarden Franken am meisten zum Umsatz bei. Die Division Casting Solutions (Gusslösungen), zu der die Singener Eisengießerei bis Dezember gehörte, erwirtschaftete knapp 1,7 Milliarden Franken. Die GF-Sparte Mashining Solutions (Maschinelle Lösungen) kam auf einen Erlös von gut einer Milliarde Franken.

Die Mitarbeiterzahl sinkt auf gut 15.000

Durch den Verkauf der Werke in Singen und Mettmann mit jeweils knapp 1000 Beschäftigten verliert GF auf einen Schlag 1924 Mitarbeiter. Allerdings erwarb GF 2018 den Schweizer Präzisionsgussspezialisten Precicast mit gut 800 Mitarbeitern. Außerdem stellte GF gut 300 Beschäftigte ein, so dass der Mitarbeiterschwund unter dem Strich nur bei gut 800 Menschen liegt. Insgesamt beschäftigt GF weltweit über 15 000 Mitarbeiter. Wie Yves Serra bestätigte, habe das Unternehmen weitere Übernahmen "auf dem Radar".

Für das laufende Jahr erwartet GF ein Umsatzwachstum von 3 bis 5 Prozent, auch wenn das wirtschaftliche Umfeld – nicht zuletzt wegen des globalen Handelsstreits – volatiler geworden sei.