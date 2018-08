Stuttgart – Die Volks- und Raiffeisenbanken in Baden-Württemberg haben im ersten Halbjahr 2018 weiter zugelegt. "Wir verzeichnen ein kontinuierlich fortschreitendes Wachstum in den wesentlichen Geschäftsfeldern“, sagte der Vorstandsvorsitzende des Baden-Württembergischen Genossenschaftsverbands (BWGV), Roman Glaser, dem Südkurier (Donnerstag). Dadurch habe man die „gute Marktposition weiter gefestigt“.

Die Bilanzsumme der Genossenschafts-Institute kletterte nach BWGV-Zahlen in den ersten sechs Monaten diesen Jahres von 158 Milliarden auf 161 Milliarden Euro, was einem Plus von 1,8 Prozent entspricht. Zudem deponierten die Menschen immer mehr Geld bei den Instituten. Die Kundeneinlagen legten um gut zwei Prozent auf 121,7 Milliarden Euro zu. Das Kreditvolumen stieg im selben Zeitraum um fast drei Prozent auf 103,4 Milliarden Euro.

Noch 176 Volks- und Raiffeisenbanken im Land

Allerdings gibt es immer weniger Bank-Hauptstellen im Land. Seit Ende 2017 sank die Zahl der Volks- und Raiffeisenbanken in Baden-Württemberg von 180 um vier Institute auf 176 zur Jahresmitte 2018. Die derzeit laufenden Fusionsprozesse und Veränderungen in der Filialstruktur seien „ganz normale Reaktionen der Banken auf die veränderten Rahmenbedingungen in der Branche“, sagte Glaser dem Südkurier. Die Volks- und Raiffeisenbanken verfügten immer noch über das dichteste Filialnetz im Land.

