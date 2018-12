Erst 2017 war der gebürtige Radolfzeller Andreas Müller zum Finanzchef bei Georg Fischer (GF) ernannt worden. Noch nicht einmal zwei Jahre später hat der 48-Jährige es nach ganz oben beim Schweizer Industriekonzern geschafft: Im April soll der Betriebswirt, der an der Konstanzer Hochschule für Technik, Wirtschaft und Gestaltung (HTWG) ausgebildet wurde, Konzernchef Yves Serra beerben. Der 65-jährige Franzose hat das Rentenalter erreicht und wird in den Verwaltungsrat des Traditionskonzerns wechseln. Dort ersetzt er Gerold Bührer (70 Jahre), welcher dem Gremium seit 2001 angehört und altersbedingt ausscheidet. Wer Andreas Müller als Finanzchef ersetzt, ist noch offen.

"Mit der Ernennung von Andreas Müller zum Chef konnten wir eine ideale, interne Lösung finden, welche Kontinuität in der Weiterentwicklung sicherstellt", sagte GF-Verwaltungsratspräsident Andreas Koopmann. Wie ein GF-Sprecher erklärte, habe es mehrere externe und interne Kandidaten gegeben. Für Andreas Müller habe gesprochen, dass er das Unternehmen schon seit über 20 Jahren kenne und für zwei der drei GF-Divisionen gearbeitet habe. Müller hatte 1995 seine GF-Karriere als Produktmanager der Division Rohrsysteme gestartet und stieg in dieser Sparte bis zum Controlling-Leiter des Geschäftszweigs Industrie auf. 2008 wechselte er als Finanzchef in die Automotive-Sparte, bevor er Finanzchef des gesamten Konzerns wurde. "Andreas Müller verfügt über umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen Finanzen, Portfolio-Management, Akquisitionen, Risiko-Management, IT und Strategie", schreibt GF in einer Mitteilung. Zu den Aufgaben von Müller, der verheiratet ist, einen Sohn hat und sich in seiner Freizeit gerne aufs Mountainbike schwingt, wird es auch gehören, dem Aktienkurs wieder nach oben zu treiben. Denn seit Jahresanfang steht die GF-Aktie mit 40 Prozent im Minus.

Yves Serra hatte 2008 die Konzernleitung bei Georg Fischer übernommen. Zuvor war er fünf Jahre lang Leiter der Sparte Rohrsysteme. Der Ingenieur führte nach einem Umsatzeinbruch im Zuge der Finanzkrise das Unternehmen wieder in ruhigeres Fahrwasser. Auch die Aufwertung des Schweizer Frankens, den sogenannten "Frankenschock", im Jahr 2015 konnte Serra auffangen, indem er sich mit den Arbeitnehmern auf eine übergangsweise Ausweitung der Arbeitszeit auf 44 Wochenstunden einigte – und das ohne das die Mehrarbeit bezahlt wurde. "Unter der Leitung von Yves Serra konnten wesentliche, strategische Veränderungen erfolgreich umgesetzt werden", sagte Andreas Koopmann über den scheidenden Industriemanager.

GF steckt mitten im Wandel

Georg Fischer beschäftigt weltweit über 15 800 Mitarbeiter und erwirtschaftete zuletzt einen Umsatz von 4,15 Milliarden Schweizer Franken (3,68 Milliarden Euro). Bis vor kurzem gehörte auch die Eisengießerei in Singen mit ihren 1000 Beschäftigten zum GF-Konzern. Doch um sich auf rentablere Geschäfte zu konzentrieren, verkaufte Georg Fischer die Gießerei an das Unternehmen Fondium, das von drei ehemaligen GF-Mitarbeitern geführt wird.