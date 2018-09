von Walther Rosenberger und Peter Reinhardt

"Liebe Frau Bundeskanzlerin, lieber Herr Innenminister, lieber Dieter". Als Ola Källenius vor einigen Tagen im Beisein der hohen Politik die neue Daimler-Teststrecke in Immendingen einweihte, war einer immer eng an seiner Seite: Dieter Zetsche, als Daimler-Chef der dienstälteste aller amtierenden deutschen Autobosse und schon zu Amtszeiten eine Art Stilikone – insbesondere wegen seines Hangs zu offenen Hemden, Sneakers und flotten Sprüchen. Dieter und "Ola", wie der 69-jährige Zetsche seinen Daimler-Vorstandskollegen für gewöhnlich nennt, sind enge Vertraute. Alte Vertraute kann man nicht so recht sagen, denn der gebürtige Schwede Källenius könnte mit grade mal 49 Jahren fast Zetsches Sohn sein.

Zetsches Ziehsohn übernimmt

Jetzt macht der Alte dem Jungen Platz. Ab Mai kommenden Jahres übernimmt der dreifache Familienvater Källenius beim Stuttgarter Daimler-Konzern das Steuer und Zetsche, am Ruder seit 2006, wechselt nach einer zweijährigen Karenzzeit an die Spitze des Aufsichtsrats. Damit hat Zetsche, der in den vergangenen Jahren für Daimler viel erreicht hat, auch den letzten Baustein seines Masterplans umgesetzt. Sein Ziehsohn rückt an seine Stelle vor und lässt interne Konkurrenten im Regen stehen. Zetsche selbst bleibt als Nachfolger von Manfred Bischoff im Aufsichtsrat an den Stellhebeln der Macht.

Dort wollte der so locker wirkende Diplom-Ingenieur immer hin. 1976 fing Zetsche in der Daimler-Forschung an, arbeitete sich über viele Auslandseinsätze bis 2006 zum Vorstandschef der Marke mit dem Stern und zum Konzernchef hoch.

Seither hat der Mann mit dem markanten Schnauzer das Image von Daimler konsequent auf jünger getrimmt. Die Bilanz präsentierte er zuletzt in verwaschener Jeans und ohne Krawatte. Die dunkelgrauen Anzüge, über Jahrzehnte die Uniform auf der Führungsebene, haben ausgedient. Legendär sind Zetsches Auftritte in einer Werbekampagne für die damalige Konzerntochter Chrysler als Dr. Z., der über die Vorzüge seiner Autos aufklärt. Allerdings musste die Kampagne vorzeitig gestoppt werden, weil der Erfolg ausblieb. Die Amerikaner hielten Dr. Z. für eine Kunstfigur. Zetsche kennt das Auf und Ab. Als er vor knapp 13 Jahren das Steuer in dem Autokonzern übernahm, ging es zunächst steil nach oben. Nur ein paar Jahre später fuhr Daimler den Dauer-Rivalen BMW und Audi weit hinterher. Die Stuttgarter hatten mit Fehlentwicklungen und gewöhnungsbedürftigem Design Kredit bei den Kudnen verspielt. Eine Gewinnwarnung und ein hartes Sanierungsprogramm waren die Folge. Zetsche gab nicht auf und schaffte mit frischen Modellen die Wende. Bis vor Kurzem eilte der 290 000-Mitarbeiter-Konzern von Rekord zu Rekord.

Daimlers Rekord-Zeiten sind vorbei

Diese Zeit ist allerdings vorbei. Seit Sommer sinken die Verkäufe und die Gewinne beim Stuttgarter Autobauer, der sich zudem mitten in einem tiefgreifenden Konzernumbau befindet. Ein Abschluss der Ermittlungen der Stuttgarter Staatsanwaltschaft im Zusammenhang mit Manipulationen bei den Dieseln ist nicht absehbar. Anders als Konkurrent BMW steckt Daimler tief in der Abgasaffäre und musste wegen illegaler Abschalteinrichtungen bereits hunderttausende Autos zurückrufen.

Auch privat musste Zetsche Schicksalsschläge verkraften. 2010 starb seine Frau nach 26 Jahre Ehe an einem Krebsleiden. Bei offiziellen Terminen begleitete ihn danach manchmal seine Tochter, über Liebschaften wurde spekuliert. Im Oktober 2016 schaffte er mit der Heirat seiner französischen Lebensgefährtin Anne Klarheit.

Den Kulturwandel, der bei Zetsche manchmal ein wenig aufgesetzt wirkt, lebt sein Nachfolger Ola Källenius. Der gebürtige Schwede tritt immer locker und entspannt auf. Nichts scheint den 49-Jährigen aus der Ruhe zu bringen. Seit zwei Jahren ist es ein offenes Geheimnis, dass der Forschungschef Zetsches Nachfolger werden soll. Källenius hat die Gabe, Menschen für sich einzunehmen. Das kann er brauchen. Mit veräregten Diesel-Kunden oder hartleibigen Umweltschützern wird er noch öfter sprechen müssen.

Zur Person Auf die Frage: „Was ist typisch schwedisch an Ihnen“, beschrieb sich Ola Källenius ganz gut selbst: „Eine optimistische Grundeinstellung, die gelegentlich gepaart ist mit einer nordischen Zurückhaltung.“ Smart, unaufgeregt, höflich und entspannt. Seit 1993 im Konzern ist der Schwede seit Anfang 2015 im Daimler-Vorstand, seit 2017 als Forschungs-Chef. Studiert hat er in Stockholm und St. Gallen. Er gilt als „echter Car Guy“ (Autotyp), der sich privat für Motorsport begeistert. (dpa)

