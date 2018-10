Frankfurt – Der Chefvolkswirt der Deutschen Vermögensberatung (DVAG), Ralf-Joachim Götz, sieht die deutsche Wirtschaft trotz des technologischen Wandels weiterhin gut aufgestellt. Allerdings bleibe das hiesige Wachstum unter seinem Potenzial. "Uns droht keine Rezession, aber beim Wachstum fahren wir hinterher", sagte der 58-Jährige im Gespräch mit dem SÜDKURIER. Die USA seien beim Wirtschaftswachstum – trotz aller Querelen um Präsident Donald Trump – einen Schritt weiter als wir. Vor allem bei der Digitalisierung habe Deutschland noch Nachholbedarf. "Technologiegetriebene Geschäftsmodelle werden an der Börse derzeit extrem hoch bewertet", sagte Götz. Als Beispiel nannte er das deutsche Software-Unternehmen SAP, das mit einem Börsenwert von über 120 Milliarden Euro das wertvollste Unternehmen in Deutschland ist. Auch der Aufstieg des digitalen Zahlungsdienstes Wirecard in den deutschen Aktienindex Dax, wo er die Commerzbank ersetzte, habe eine hohe Symbolwirkung. Ähnlich sehe die Situation in den USA aus, wo Internet-Konzerne wie Apple oder Google die traditionelle Industrie beim Börsenwert längst überholt haben.

In Deutschland sieht Götz vor allem die Autoindustrie, welche nach wie vor der wichtigste Treiber unseres Wachstums sei, unter Innovationsdruck. Der Wandel hin zur Elektromobilität sei eine große Herausforderung für die Hersteller und Zulieferer. Auch im Bankensektor, wo die Deutsche Bank und die Commerzbank seit Jahren schwächeln, sei mittlerweile die internationale Konkurrenz aus den USA, Großbritannien und der Schweiz enteilt.

Als weitere Schwachpunkte der deutschen Wirtschaft identifizierte Götz die alternde Bevölkerung, den damit verbundenen Fachkräftemangel und das für Strafzölle anfällige deutsche Exportmodell. "Je stärker man sich an der internationalen Arbeitsteilung beteiligt, desto erpressbarer wird man", so Götz. Unter dem Strich habe Deutschland aber viel von der Globalisierung profitiert. Der Handelsstreit mit den USA sei zwar Sand im Getriebe, aber kein Grund den internationalen Handel in Frage zu stellen, auch wenn es derzeit beim Handel "ruppig" zugehe.

Steigende Zinsen erwartet Götz erst im Herbst 2019. Es sei aber keine gute Idee, als Sparer bis dahin die Hände in den Schoß zu legen und auf steigende Zinsen zu warten. Denn voraussichtlich würden die Zinsen nur ganz vorsichtig erhöht. Deshalb plädiert Götz dafür, stärker als bisher in Aktien zu investieren – auch für die Altersvorsorge. Denn bei einer anziehenden Inflation drohen ansonsten Reallohnverluste. "Wer sein Geld nur unters Kopfkissen legt, dem droht im Alter eine Rentenlücke", sagt Götz. Denn auf die staatliche Rente allein sollte man sich nicht verlassen.

Zwar stehe der Dax seit Jahresbeginn deutlich im Minus, so dass selbst bei einer Jahresendrally unter dem Strich für 2018 nur eine schwarze Null stehen könnte. Doch auf lange Sicht seien Aktien konkurrenzlos, auch wenn die Börse keine Einbahnstraße sei, sagte Götz. Wichtig sei, das Vermögen breit zu streuen und regelmäßig Geld zurückzulegen, so Götz.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein