von Rolf Obertreis

Im Bankenviertel drehen sich die Baukräne. Mehrere neue Wolkenkratzer sorgen für neue Tupfer in der Skyline der Bankenmetropole Frankfurt. Auch Appartement-Blocks sprießen aus dem Boden. Teils möblierte Einheiten werden zu stolzen Quadratmeterpreisen von 6000 Euro angeboten. Insider berichten sogar von bis 14 000 Euro. Frankfurt scheint zu ziehen. Wirtschaftsdezernent Markus Frank führt das auch auf den Brexit zurück. Mindestens 5400 neue Arbeitsplätze erwartet er durch die Verlagerung von Aktivitäten der Banken und Finanzdienstleister von London nach Frankfurt. Bis 2021 sollen es bis zu 10 000 Brexit-Jobs werden, sagt Hubertus Väth, Geschäftsführer der Marketing-Vereinigung Frankfurt Main Finance. Stefan Winter, Chef des Verbandes der Auslandsbanken in Deutschland, spricht von 3000 bis 5000 bis 2020. Grund für die Umzüge: Banken und Finanzdienstleister können nach dem Austritt Großbritanniens von London aus keine Geschäfte in EU-Ländern betreiben.

Ärger über Bundesregierung

Allerdings ist die französische Hauptstadt Paris längst ein harter Konkurrent: Einer neuen Umfrage unter 119 Banken und anderen Finanzdienstleistern zufolge ist derzeit Paris bei Brexit-Flüchtlingen beliebter als Frankfurt. An der Seine würden 2280 neue Stellen entstehen, in Frankfurt aber nur 1420. Und die Frauen von Bankern wollten lieber nach Paris als an den Main.

Das Bankenviertel von Paris. | Bild: IAN LANGSDON, dpa

In Finanzkreisen ist man nicht nur wegen solcher Nachrichten nicht unbedingt gut zu sprechen auf die Bundesregierung. Während sich Frankreichs Präsident Emmanuel Macron nachdrücklich für den Finanzsektor einsetze und steuerliche Erleichterungen veranlasse, habe die Koalition in Berlin immer noch nicht die zugesagte Lockerung des Kündigungsschutzes für hochbezahlte Banker auf den Weg gebracht. Für viele Auslandsbanken ist das ein Hindernis.

In Frankfurt nur wenig Brexit-Effekte

In Frankfurt sind die Effekte des Brexits bislang jedenfalls überschaubar. Laut Väth gibt es 24 Institute, die ihre Aktivitäten ganz oder zum Teil an den Main verlagern. „Nach unserer Einschätzung bedeutet das aktuell 1500 Arbeitsplätze, innerhalb der nächsten 12 Monate sollten weitere 1000 dazukommen.“

Vieles ist noch unklar

Allerdings hängt alles vom Ergebnis der Brexit-Verhandlungen ab. Da tappen viele Institute angesichts schleppender Fortschritte immer noch im dichten Nebel, wenn nicht gar im Dunkeln. Wie unklar die Lage ist, zeigen jüngste Gerüchte aus Brüssel, wonach die britischen Brexit-Unterhändler auf freien Zugang für britische Finanzfirmen zum EU-Markt pochen. Andernfalls könne es Auflagen für das Geschäft von EU-Finanzfirmen auf der Insel geben. Zudem: Die Euro-Finanzaufsicht hatte ausländische Banken aufgefordert, bis Ende Juni die Zulassung für Geschäfte in der EU zu beantragen. Für die, die das verpasst haben, dürfte der Umzug an den Main nicht gerade einfach werden.

Nicht unbedingt mehr Stellen

So oder so: Die Verlagerung kann, muss aber nicht mit dem Aufbau neuer Stellen in Frankfurt verbunden sein. Die Deutsche Bank etwa will zusätzliche Bereiche ihres Clearings – also die Abrechnung und Abwicklung von Wertpapiergeschäften – nicht mehr in London, sondern in Frankfurt ansiedeln. Stellen würden damit nicht an den Main transferiert. Die Banken, die das O.K. der Aufseher haben, bauen nach Angaben von Winter mittlerweile die Infrastruktur auf, mieten Büros an, kümmern sich um die IT, organisieren die Prozesse in ihren Häusern. Und wenn notwendig, seien sie auf der Suche nach Fachleuten. Dabei gehe es um lokale Experten. Doch es kämen auch Neu-Frankfurter aus dem Ausland, „die den Finanzplatz noch internationaler machen dürften“.

Unter dem Strich aber müssen es nicht unbedingt mehr Stellen im Finanzbereich werden. Schließlich werden bei der Deutschen Bank und der Commerzbank Tausende von Stellen gestrichen. Die betroffenen Banker könnten bei Instituten unterkommen, die nach Frankfurt umsiedeln oder ihr Personal am Main wegen des Brexit aufstocken.

Geringer Büro-Leerstand

Unabhängig von möglichen Brexit-Effekten brummt es auf dem Immobilienmarkt in Frankfurt. Nach Angaben von José Martinez, Geschäftsführer der BNP Real Estate GmbH, ist der Büro-Leerstand so gering wie seit 15 Jahren nicht, im Bankenviertel lag die Quote im ersten Halbjahr nur bei 2,7 Prozent. Die Spitzenmiete sei im Vergleich zum Vorjahr um 12 Prozent auf 43 Euro pro Quadratmeter und Monat gestiegen.

Wirtschaftsdezernent Frank sieht die Stadt trotzdem für den Brexit gerüstet. Eine Million Quadratmeter Büroraum stünde leer und bereit. Und die Stadt habe den Wohnungsmarkt seit 2016 mit dem Bau von rund 3700 Wohneinheiten entlastet. Freilich: Gebaut werden müssten pro Jahr 7000 Wohnungen, sagen Experten. 2017 waren es nur 4700.

Überschrift Info Haupttext Info Aufzaehlung_Info_Symbol .SK Plus

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein