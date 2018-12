Die Drohungen wurden wahr gemacht: Die Deutsche Bahn hat am Montag wegen der Warnstreiks bundesweit den Fernverkehr eingestellt. Betroffen seien die ICE- und IC-Züge, sagte eine Bahnsprecherin am Montagmorgen der Nachrichtenagentur AFP. Zugleich warnte die Bahn, es würden "bundesweite Einschränkung im Fernverkehr über den gesamten Tag erwartet". Zuvor hatte der Konzern erklärte, der Fernverkehr sei wegen der Warnstreiks "bundesweit massiv eingeschränkt".

Die Warnstreiks der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) hatten am früheren Montagmorgen begonnen und sollen bis 9 Uhr gehen. Besonders betroffen war davon zunächst Bayern: In dem Bundesland wurde der Zugverkehr "größtenteils eingestellt".

Verzögerungen bei der Bereitstellung von Zügen im Südwesten

„In Karlsruhe kann es aufgrund des Streiks zu langen Verzögerungen bei der Bereitstellung von Zügen kommen“, sagte ein Sprecher. Besonders betroffen seien Strecken über den Bahn-Knotenpunkt Mannheim. Auswirkungen seien über die Landesgrenze hinaus zu spüren. „Viele Züge enden vorzeitig, da der Bahnverkehr in Bayern momentan komplett eingestellt ist“, hieß es weiter. Nach Angaben der Bahn sei aber auch in den Stunden nach dem Warnstreikende mit Störungen zu rechnen.

Auch am Stuttgarter Bahnhof ging zeitweise nichts mehr. An den Anzeigetafeln waren zahlreiche ausfallende Züge oder etwa Verspätungen von 300 Minuten angekündigt. EVG-Mitglieder macht dort mit Transparenten auf ihre Forderungen aufmerksam. „Mehr für uns alle“ stand darauf unter anderem geschrieben - verbunden mit der Forderung nach 7,5 Prozent mehr Geld.

Grund für den Warnstreik ist der Abbruch der Tarifgespräche mit dem Bahn-Management. Am Samstag waren die Parteien in Hannover ohne Ergebnis auseinandergegangen. Die EVG nannte ein aus ihrer Sicht zu geringes Lohnangebot des bundeseigenen Konzerns als Anlass für die Warnstreiks.

Die Deutsche Bahn empfahl Reisenden, nach Möglichkeit auf den Dienstag auszuweichen. Auch bereits für Montag gebuchte Flexpreis- und Sparpreistickets mit Zugbindung werden dann noch gelten.

Die EVG hatte angekündigt, der Ausstand beträfe S-Bahnen, der Regional- und Fernverkehr und auch der Güterverkehr "im gesamten Bundesgebiet".

Die Gewerkschaft hatte am Samstag die Tarifverhandlungen in Hannover abgebrochen und will diese erst nach einem verbesserten Angebot der Deutschen Bahn wieder aufnehmen. Die Gewerkschaft fordert 7,5 Prozent mehr Geld. Die Deutsche Bahn hat nach eigenen Angaben ein "7-Prozent-Paket" vorgelegt. Die Bahn verhandelt in Hannover parallel mit der EVG und der Lokführergewerkschaft GDL.

(dpa / AFP)