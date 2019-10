Der Drogeriemarkt dm hat sein Umsatzwachstum vor allem wegen guter Geschäfte im Ausland weiter beschleunigt. Im Geschäftsjahr 2018/2019 (bis 30. September) setze dm 11,2 Milliarden Euro um – ein Plus zum Vorjahr von 4,6 Prozent, wie das Unternehmen mit Sitz in Karlsruhe mitteilte. Das Auslandsgeschäft trug mit einer Steigerung um 9 Prozent auf 2,83 Milliarden Euro besonders kräftig dazu bei. In Deutschland betrug der Zuwachs 3,2 Prozent auf 8,37 Milliarden Euro.

Erstmals stellte Christoph Werner als Vorsitzender der Geschäftsführung die Jahresergebnisse vor. Er war im September an die Stelle von Erich Harsch gerückt, der zur Hornbach AG wechselte. Der 46-Jährige ist Sohn des Unternehmensgründers Götz Werner. Der neue dm-Chef betonte, dass ihm nachhaltiges Wirtschaften besonders am Herzen liege. „Nachhaltigkeit sichert Zukunftsfähigkeit und Zukunft hat keinen Endpunkt. Daher bemühen wir uns die Dimensionen der Zukunftsfähigkeit nicht nur im Ökonomischen,

sondern auch im Ökologischen, Sozialen und Kulturellen zu berücksichtigen“, sagte er.

Umzug von der Singener Innenstadt ins Cano

Auch in der Region konnte dm zulegen. Zwischen Lörrach und Friedrichshafen steigerte der Drogeriemarkt seinen Umsatz um 5,4 Prozent auf 245 Millionen Euro. Nachdem dm zuletzt mehrere Filialen in Grenznähe zur Schweiz eröffnet hatte, plant der Konzern vorerst keine Neueröffnungen in der Region. „Nach den vielen Neueröffnungen werden wir es jetzt erstmal etwas ruhiger angehen“, sagte Daniela Hübner, dm-Gebietsverantwortliche für den Kreis Konstanz, Jestetten und Bodensee-Oberschwaben. Filialschließungen seien ebenfalls nicht geplant, alle 42 Filialen in der Region seien rentabel. „Auch die Nachfrage durch Schweizer Kunden befindet sich nach wie vor auf einem hohen Niveau“, so Hübner. Die einzige derzeit absehbare räumliche Veränderung sei der Umzug der dm-Filiale von der Singener Innenstadt ins Einkaufszentrum Cano, das im Herbst 2020 eröffnet werden soll. Dort werde man eine größere Verkaufsfläche anbieten können, sagte Hübner.

Wirtschaft Warum die Deutschen ihre Drogerien so lieben Das könnte Sie auch interessieren

Allerdings bereitet der Ausbildungsmarkt dm Sorgen. So seien zuletzt trotz verstärkter Marketing-Aktivitäten in sozialen Netzwerken wie Facebook oder Instagram Ausbildungsplätze in der Region unbesetzt geblieben. „Gerade in der Grenzregion zur Schweiz ist es schwierig, neue Mitarbeiter und Auszubildende zu rekrutieren“, so Hübner.

dm nimmt Männer ins Visier

Auf Produktebene will dm verstärkt auf den Trend zu gesunder und veganer Ernährung setzen. Auch Männerkosmetik sei immer gefragter, so Hübner. Bisher seien 80 Prozent der dm-Kunden Frauen. Mit der Eigenmarke Seinz will dm gezielt Männer ansprechen und ihnen Gesichtscremes, Duschgels oder Bartpflegeprodukte anbieten.

Beim Onlineangebot probiert das Unternehmen einen neuen Weg. Zunächst im Raum München können Kunden ihre Ware spätesten vier Stunden nach der Bestellung über das Internet in einem von 54 dm-Märkten fertig zusammengestellt abholen.

924 Mitarbeiter in der Region

Der Drogeriemarkt unterhält in Deutschland fast 2000 Filialen. In ganz Europa sind es sogar fast 3700. Vor allem in den Nachbarländern Österreich (388 Filialen) und Tschechien (232 Filialen) ist dm präsent. In der Schweiz dagegen habe dm aktuell keine Ambitionen, so Hübner. Für dm arbeiten weltweit mehr als 62 000 Beschäftigte, davon rund 41 000 in Deutschland und 924 in der Region.