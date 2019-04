Es herrscht eine nüchterne Arbeitsatmosphäre in der blank geputzten Fabrikhalle im Industriepark Jessipowo, knapp 50 Kilometer vom Zentrum Moskaus entfernt. Innerhalb von eineinhalb Jahren hat Daimler hier, auf einer 85 Hektar großen Fläche zwischen zwei Dörfern, ein neues Werk hochgezogen, das erste in Russland. Da kommt auch Russlands Präsident Wladimir Putin zur Eröffnungsfeier im grell ausgeleuchteten Werk vorbei – direkt vorgefahren in seinem schwarzen Aurus, einem russischen Modell. Sein Besuch unterstreicht das besondere Unterfangen Daimlers in dieser in Russland wirtschaftlich nicht einfachen Situation.

Ford und Opel verließen das Land

In Zeiten immer neuer Sanktionen der Europäischen Union und der USA wegen der aggressiven Ukraine-Politik Moskaus sehen Russen wie Deutsche das Werk als Zeichen des Aufbruchs, ja des Ansporns für deutsche und andere ausländische Unternehmen, in Russland zu investieren. „Unsere politischen Differenzen bestehen auch weiterhin, aber wir arbeiten im Interesse der Arbeitnehmer in Deutschland zusammen“, sagte der Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) bei der Eröffnung. Er sprach von „vertrauensschaffenden Maßnahmen“. „Die Fabrik wird die Kompetenz in der russischen Autoindustrie verbessern und den russischen Konsumenten zufriedenstellen“, sagte Putin, bevor er seine Unterschrift auf die Motorhaube eines Mercedes-Modells setzte. Zehn Jahre Steuerfreiheit hat das Unternehmen nun. Auch der russische Staat darf ab jetzt „Mercedes made in Russia“ bestellen. Ein vor drei Jahren beschlossenes Gesetz schreibt staatlichen Verwaltungsstrukturen vor, Autos in diesem Segment nur noch zu erwerben, wenn diese im Land gefertigt werden.

In der für umgerechnet 250 Millionen Euro gebauten Produktionsstätte will Daimler 25 000 Autos im Jahr bauen. Zunächst sollen Autos der E-Klasse vom Band laufen, später auch GLC-, GLS- und GLE-Modelle produziert werden. 1000 Arbeitsplätze bietet die Fabrik, etwa die Hälfe seien bereits besetzt, heißt es vom Unternehmen. In Jessipowo sollen sich nach und nach auch Zulieferfirmen ansiedeln.

Mit dem neuen Werk will Daimler mit der dafür eigens gegründeten Gesellschaft ein „neues Kapitel aufschlagen“. Die Produktionsstätte sieht der Autobauer als „strategisches Investment“, will sich unabhängig machen von Zöllen und Handelsproblemen und verfolgt die sogenannte Lokalisierungsstrategie. Für die russischen Verbraucher werden die Autos dadurch günstiger. Während Daimler in Russland investiert, hat der US-Autobauer Ford vor wenigen Tagen seinen Rückzug aus dem Land angekündigt. Auch Opel verließ 2015 Russland.