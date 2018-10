Hektik? Stress? Nervosität? Bei Ludger Schöcke ist nichts davon zu spüren. Der 51-jährige Manager beim Autozulieferer Marquardt in Rietheim-Weilheim empfängt in Jeans und legerem Hemd. Sein Handy liegt fern ab auf einem anderen Tisch im Büro, sein PC schlummert tief. Statt literweise Kaffee in sich hinein zu schütten, nimmt er sich ein Glas Wasser. Glaubt man Schöcke ist das sein normaler Betriebszustand in einer immer mehr von Verdichtung und Termindruck geprägten Arbeitswelt. „Ich laufe einfach nicht so stark auf Grund“, sagt er.

Schöcke ist ein Exot, denn er ist eine Führungskraft und arbeitet in Teilzeit. 20 Stunden pro Woche steht er seinem Arbeitgeber zur Verfügung. Nur gut die Hälfte davon ist er im Büro. In der restlichen Zeit klinkt er sich von zu Hause aus ins Unternehmensnetz ein.

Männer bei Teilzeit noch eher zögerlich

Die allerwenigsten Führungskräfte und Manager in Deutschland arbeiten wie der promovierte Mikrobiologe und Personalmanager Schöcke. Laut einer Studie des Nürnberger Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) ist nur in jedem zehnten deutschen Betrieb mindestens eine Führungskraft im Teilzeit-Modus beschäftigt. In den absoluten Top-Etagen – also in den Vorständen und Geschäftsführungen – finde man dieses Beschäftigungsmodell „quasi gar nicht vor“, wie Susanne Wanger, Arbeitsmarktexpertin am IAB sagt. Außerdem gebe es einen Unterschied zwischen kleinen und großen Betrieben – und zwischen Frauen und Männern.

Zwar bieten nach IAB-Daten deutlich mehr Großbetriebe ihren Top-Leuten die explizite Möglichkeit zum Teilzeit-Job an, als dies bei Kleinfirmen der Fall ist – Die Konzernangestellten nutzen die Chance zur Arbeitszeitverkürzung aber nur deutlich seltener als ihre Kollegen in den Kleinfirmen. Dazu kommt: Frauen in Spitzenpositionen schwenken über alle Betriebsgrößen hinweg viel öfter als Männer in die Teilzeitschiene ein.

Schöcke ist also eine doppelte Ausnahmeerscheinung: Er arbeitet bei einem der größten Automobilzulieferer Baden-Württembergs – Marquardt hat weltweit immerhin 9300 Jobs – und er ist ein Mann. Die Zurückhaltung, insbesondere seiner männlichen Kollegen „einen Gang runterzuschalten“ wie er es nennt, ist dem 51-Jährigen schleierhaft. „Meine Lebensqualität ist deutlich gesteigen, seit ich in Teilzeit bin“, sagt er. Der Einkommensverlust durch die Arbeitszeitverkürzung werde durch ein Mehr an Lebensqualität überkompensiert. Früher habe er nicht einmal Zeit zum Hemdenbügeln gehabt, sagt der Konstanzer Schöcke. Soziale Kontakte hätten zunehmend gelitten.

Sick und Hermetic mit dabei

Ein Schlaganfall im Jahr 2010 brachte ihn dann dazu, radikal umzudenken. Nach der Reha stand er vor der Entscheidung, entweder „aus dem Job ganz rauszugehen“ oder die Arbeitszeit um 50 Prozent zu reduzieren. Eine Führungskraft mit Personalverantwortung für rund ein Dutzend Mitarbeiter einfach so in die Teilzeit zu entlassen, sei damals auch für seinen Arbeitgeber ein Novum gewesen. Am Ende habe das Unternehmen aber zugestimmt, und mittlerweile ist das „Modell Schöcke“ bei Marquardt zum Schlagwort geworden, dem mittlerweile auch andere Top-Leute folgen.

Beim Pumpenhersteller Hermetic in Gundelfingen im Schwarzwald geht man den Teilzeit-Weg für die Top-Leute erst seit vergangenem Jahr. „Einige wenige Führungskräfte“ arbeiteten seither in Teilzeit, wie Christiane Krämer, Geschäftsführende Gesellschafterin des Mittelständlers, sagt. Meist würde die Arbeitszeit um ein Fünftel reduziert. „Es ist unsere Überzeugung, dass Teilzeitarbeit auch bei Führungskräften mit Personalverantwortung möglich sein muss“, sagt Krämer. Stelle man sich dem Trend entgegen, sänke die Motivation und damit auch die Leistung der Führungskraft. Und das sei immerhin „nicht im Sinne des Unternehmens“.

Organisation von Teilzeit stellt Firmen vor Herausforderungen

Auch beim am Bodensee ansässigen Sensor-Spezialisten Sick aus Waldkirch ist Teilzeit-Jobbing für Chefs möglich – es wird von dem 9000-Mitarbeiter-Unternehmen sogar gefördert. „Es ist uns wichtig, auch unsere Führungskräfte in verschiedenen Lebensphasen zu unterstützen“, sagt Personalchefin Cornelia Reinecke. Derzeit beschäftigt Sick in Deutschland 25 Führungskräfte in Teilzeit. IAB-Expertin Wanger konstatiert einen Trend „hin zu flexibleren Arbeitsformen“, die die Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Freizeit erhöhten. Aus den Daten ließe sich „ein Wandel zu mehr Teilzeitarbeit in mittleren Managementpositionen ablesen, sagt sie. Oft müsse das erkämpft werden, nicht selten förderten die Unternehmen das Thema aber auch – weil es ein Mittel sei, künftig überhaupt noch ausreichend Fachkräfte zu gewinnen.

Arbeitgeber wie Marquardt, Sick oder Hermetic haben aber auch erkannt, dass sich Flexibilität auszahlt. Personal-Stratege Schöcke arbeitet zwar auf dem Papier nur 20 Stunden die Woche und ist maximal flexibel, er ist aber für seine Mitarbeiter permanent erreichbar. Work-Life-Blending – also das Verschmelzen von Arbeit- und Freizeit – nennt er das Modell seiner Wahl. Zentral sei, dass ein Vertrauensverhältnis zwischen Vorgesetztem und Arbeitnehmer bestehe, das nicht ausgenutzt wird. Dann sei ein hohes Maß an Flexibilität, etwa durch Home-Office, zum Vorteil aller. 170 verschiedene Arbeitszeitmodelle existierten mittlerweile bei Marquardt, sagt er.

Chefs, zur Sonne, zur Teilzeit also? Es gibt auch kritische Stimmen. „Sacharbeit lässt sich wunderbar in Teilzeit organisieren, bei Entscheidungs- und Führungsarbeit ist das nicht so einfach“, sagt Christoph Münzer, Hauptgeschäftsführer beim Wirtschaftsverband WViB Schwarzwald AG. Führung müsse konsistent und aus „einem Guss“ sein, sonst sei sie nicht wirksam. Innerhalb von Führungsteams – die oft entstehen, wenn sich ein Chef in die Teilzeit verabschiedet – müssten die Rollen und Persönlichkeiten also sehr gut harmonieren. Sonst drohe Schiffbruch.

Teilzeit am Arbeitsplatz – Top und Flopp Das Gesetz: Generell bietet das Teilzeit- und Befristungsgesetz jedem Beschäftigten einen gesetzlichen Anspruch auf Teilzeit, sofern dem nicht sehr wichtige betriebliche Gründe entgegenstehen – auch Führungskräften. In der Praxis wirkt sich dieser Rechtsanspruch laut wissenschaftlichen Untersuchungen aber fast nicht auf die Inanspruchnahme von Teilzeit-Jobs aus. "Rechtliche Regeln sind oft von der Praxis des Alltags entkoppelt", heißt es in einer Studie des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung (WZB). Ansprüche würden oft nicht genutzt oder eingeklagt. Entscheidend sei vielmehr die im Bertieb gelebte Kultur und Offenheit organisatorischen Veränderungen gegenüber.

