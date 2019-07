Die Krankenhäuser stehen vor einer monatelangen Zitterpartie. Bis Mai 2020 wird sich zeigen, ob es hiesigen Zulassungsorganisationen wie dem Tüv oder der Dekra gelingt, Zehntausende Medizinprodukte neu zu zertifizieren und damit für die Chirurgen frei zu geben. Gelingt dies nicht, wird es auch für die Patienten brenzlig. Dabei war es deren Gesundheit, die im Zentrum der von der EU angestoßenen Neubewertungsrunde von Medizinprodukten stand.

Skandal um Brustimplantate aus Auslöser

Der im Jahr 2010 aufgeflogene Skandal um minderwertige Brustimplantate eines französischen Herstellers hatte die EU zu Recht auf den Plan gerufen. In den nationalen Kontrollsystemen für Gesundheitsartikel klafften Lücken.

Bei ihrer Reform der Kontrollsysteme hat die EU die Rechnung nun aber ohne den Wirt gemacht. Sie hat die Anforderungen für die privaten Prüforganisationen so hoch geschraubt, dass sich keiner die Arbeit mehr antun will. Gut gedacht, schlecht gemacht, könnte man spöttisch sagen – wenn die Sache nur nicht so ernst wäre.