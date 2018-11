Kann Deutschland aus der Kohle aussteigen und wenn ja, wann? Seit Aktivisten im Hambacher Forst mobil machen und sich auf Bahngleise binden lassen, um Kohlezüge am Weiterfahren zu hindern, wird keine energiepolitische Frage heißer diskutiert.

Das ist verständlich, denn an der Kohle hängt viel mehr als nur die Jobs in den Kraftwerken und Tagebauen. Kohle entscheidet darüber, ob es Deutschland gelingt, den Schalter auf Grün umzulegen, oder ob das Land seine Klimaziele krachend verfehlt. Sie entscheidet auch über den Preis des Stroms für die Endverbraucher und über die Frage, ob Energie überall und zu jeder Zeit verfügbar ist. Kohle hat also eine große gesamtgesellschaftliche Bedeutung, die sich schlicht aus ihrer energiepolitischen Relevanz speist. Und im Jahr 19 der Energiewende ist diese immer noch stark ausgeprägt.

Mit einem Anteil von vierzig Prozent an der deutschen Stromerzeugung ist Kohle, der wichtigste Energieträger der Republik. Nicht einmal die Erneuerbaren Energien kommen da mit.

Umso erstaunlicher ist es daher, dass ein Abschalten aller deutschen Kohlekraftwerke deutlich vor dem Auslaufen der Betriebserlaubnis der größten Meiler im Jahr 2045 möglich ist. Wann genau, darüber streiten allerdings die Experten. Selbst die Grünen sind mittlerweile von ihrer Maximalforderung, alle Anlagen bis 2030 aufs Abstellgleis zu schieben, abgerückt. Ein Abschalten der Blöcke im Verlauf der 2030er Jahre scheint aber im Bereich des Möglichen.

Konkretes Ausstiegsdatum wird nicht genannt

Dass sich selbst die von der Bundesregierung eingesetzte Kohlekommission davor drückt, ein konkretes Ausstiegsdatum zu nennen, zeigt allerdings auch, dass das Kohle-Aus einer Operation am offenen Herzen gleicht. Für die Energiewirtschaft ist der Prozess jedenfalls deutlich schwieriger zu managen als der Ausstieg aus der Kernkraft. Diese reichte in Deutschland nie auch nur annähernd an die Bedeutung der Kohle heran.

Dabei ist die kritische Frage für den Industriestandort Deutschland die Energiesicherheit. Insbesondere in Süddeutschland stellt sie sich. Die wirtschafts- und bevölkerungsstarken Südländer sind schon heute auf Energieimporte angewiesen. Ohne Strom aus Österreich stünden südlich der Mainlinie regelmäßig die Räder still. Ungewöhnlich ist das nicht. Vielmehr fußt das europäische Energienetz auf eben solchen grenzüberschreitenden Stromflüssen. Die Abhängigkeit zu unseren Nachbarn wird durch das Kohle-Aus aber steigen. Das muss klar sein.

Das Licht wird dennoch nicht ausgehen. Um die abgeschalteten Kohle- und Kernkraftwerke zu ersetzen, stehen im Inland nämlich eine ganze Reihe von relativ neuen Gas-Meilern bereit. Diese sind in den vergangenen Jahren in ganz Deutschland eingemottet worden, weil sie aufgrund des lange Zeit grassierenden Verfalls der Strom-Börsenpreise nicht mehr wirtschaftlich betrieben werden konnten.

Gingen sie wieder ans Netz, hätte das gleich mehrere Vorteile. Die deutlich flexibleren Kraftwerke würden viel besser mit dem unregelmäßig fließenden Solar- oder Windstrom harmonieren. Außerdem sind die Anlagen viel effizienter als Kohlemeiler. Und das ist die Kernvoraussetzung, die Klimaziele doch noch zu erreichen.

Allein könnten aber auch die Wunder-Kraftwerke den Umstieg nicht stemmen. Die Achillesferse bleiben die großen Stromtrassen von Nord nach Süd. Nur wenn sie ohne weitere Verzögerungen gebaut werden, kann Deutschland einen zügigen Kohleausstieg, zu dem sich ja auch noch das Aus der Kernkraftwerke bis 2022 gesellt, wegstecken. Ansonsten würden die Unsicherheiten unkalkulierbar. Das könnte sich – neben der Blackout-Gefahr – übrigens auch massiv auf die Preise auswirken. Gut möglich, dass dann sogar der deutsche Strommarkt gesprengt würde. Strom in energieknappen Süden wäre dann teurer als im windreichen Norden. Soweit darf es nicht kommen.

