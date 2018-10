Die Situation erinnert an den Februar 2012. Damals brach in Süddeutschland nach einem extremen Winter die Gasversorgung fast zusammen. Kraftwerke mussten abgeschaltet werden, damit es in den Wohnzimmern warm blieb. Jetzt geht Sprit und Heizöl zu Neige. So gravierend ist die Lage, dass der Bund seine strategische Reserve frei gibt. Eine absolute Ausnahmesituation. Zunächst wirkt sich das Schlamassel – zum Glück – für die Menschen nur durch stark steigende Brennstoffpreise aus. Die Versorgung kann noch aufrecht gehalten werden. Die Lage zeigt aber, dass unsere Energieinfrastruktur angreifbar ist. Das gilt für Strom und Gas noch mehr als für Sprit und Heizöl. Diskussionen über einen Rückbau der strategischen Tank-Lager, die immer mal wieder geführt werden, verbieten sich daher. Die ordentliche Bevorratung kritischer Rohstoffe ist zwar teuer. In brenzligen Situationen hilft sie der Volkswirtschaft aber über den Berg. Könnte das nicht gewährleistet werden, wären die Kosten viel höher.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein