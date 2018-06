Der Energieversorger EnBW will im US-Windkraftgeschäft mitmischen und dort schwimmende Windkraftanlagen bauen. Um Geschäftschancen noch besser zu nutzen, werde man im Zukunftsmarkt USA künftig direkt vor Ort sein, sagte der Windkraft-Chef des baden-württembergischen Staatskonzerns Dirk Güsewell. Dazu gründet die EnBW ein Gemeinschaftsunternehmen mit dem US-Windkraftentwickler Trident Wind. Ziel der Partnerschaft sei es, Wasserflächen vor der kalifornischen Küste zu pachten und den Netzanschluss zu gewährleisten, hieß es. Im Windfeld „Morro Bay“ will EnBW dann schwimmende Windkraftanlagen errichten. Diese werden nicht im Meeresboden verankert, sondern ruhen auf Pontons.

So können auch Bereiche erschlossen werden, die zwar sehr windreich sind, aber über sehr hohe Wassertiefen verfügen. Referenzprojekte gibt es bereits in Europa, etwa vor Schottland. In Sachen Offshore-Windkraft sind die USA ein Spätstarter. Die ersten Anlagen gingen erst vor 1,5 Jahren in Betrieb und damit deutlich später als in der Nord- oder Ostsee. Allerdings hat das Land ambitionierte Ausbaupläne, die die in Deutschland übertreffen. Erst vor Kurzem hatte EnBW angekündigt, auch vor Taiwan Windräder zu bauen.

