Erstens kommt es anders, und zweitens als man denkt. Diese Volksweisheit trifft auch auf das Dauertheater um Ausfuhrscheine für Schweizer Einkaufstouristen zu. Seit Jahren hatten Politik und Wirtschaft um eine Lösung gerungen und diese in diesem Herbst endlich gefunden.

Erst ab einem Einkaufswert von 50 Euro sollten Schweizer sich bei ihren Einkäufen zwischen Konstanz und Lörrach die Mehrwertsteuer erstatten lassen können. Mit diesem Kompromiss hätten sowohl die Händler, als auch die Kunden und der durch die ausufernde Stempelei überforderte Zoll gut leben können – zumindest in der Theorie.

In der Praxis sollen die Zöllner aber auch im neuen Jahr einfach wie bisher weiterstempeln. Denn die Zoll-Mitarbeiter können nicht für jedes Land die jeweilige Wertgrenze kennen, so die Begründung. Dieser Schwebezustand ist inakzeptabel. Politik und Verwaltung müssen dringend eine praktikable Lösung finden: Denn was nutzt ein Gesetz, wenn es nicht umgesetzt wird?