Tuttlingen – Nach rund 60 Jahren in operativer Verantwortung zieht sich die Unternehmerin Sybill Storz zum Jahresende aus der Geschäftsführung des Endoskopie-Spezialisten Karl Storz zurück. Ab Januar 2019 firmiere ihr Sohn Karl-Christian Storz "als alleiniger geschäftsführender Direktor", teilte das Tuttlinger Unternehmen am Montag mit. Dort übernimmt er nach Informationen dieser Zeitung die bisherigen Aufgaben der Firmenchefin in den Bereichen Vertrieb und Marketing mit. Die 81-jährige Sybill Storz konzentriere sich künftig auf ihre Rolle als Vorsitzende des Verwaltungsrats des Medizintechnik-Konzerns, der 2017 mit 7500 Mitarbeitern – 2800 davon am Tuttlinger Stammsitz – einen Umsatz von rund 1,64 Milliarden Euro machte.

Unabhängigkeit des Unternehmens bleibt Maxime

Durch den Generationswechsel soll auch gewährleistet werden, dass das Unternehmen weiter unabhängig und familiengeführt bleibe, hieß es. Storz trat Ende der 1950er Jahre an der Seite ihres Vaters und Firmengründers, Karl Storz, ins Unternehmen ein und führte es seit 1966. Damit ist sie eine der altgedientesten Unternehmerinnen im Land. Als solche ist sie mit zahlreichen Preisen geehrt worden, darunter der Verdienstorden des Landes Baden-Württemberg und das Bundesverdienstkreuz am Bande.

Industrie-Sparte nach Bayern verlagert

Ganz unumstritten ist die Unternehmerin allerdings nicht. Karl Storz ist anders als der lokale Dauerkonkurrent Aesculap nicht tarifgebunden. Einen Betriebsrat gibt es ebenso wenig wie eine Betriebskantine. Zuletzt machte das Unternehmen durch die Verlagerung seiner Sparte für Industrie-Endoskope von Tuttlingen nach Bayern und durch die Ausgliederung seiner Logistik-Sparte von sich reden.

