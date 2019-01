Bulle und Bär, die Wahrzeichen der Frankfurter Börse, sind für Aktionäre zwei altbekannte Tiere. Denn sie symbolisieren den Anstieg ("Bullenmarkt") und den Rückgang ("Bärenmarkt") der Kurse. Nun müssen sich Aktionäre mit einem dritten Säugetier bekannt machen: Dem Bison. Denn die Stuttgarter Börse hat eine nach dem Wildrind benannte App auf den Markt gebracht, mit der sich Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Litecoin und Ripple handeln lassen. Nach eigenen Angaben ist die Smartphone-Anwendung, die von Digital Ventures, einer Tochterfirma der Börse Stuttgart entwickelt wurde, die erste dieser Art in Deutschland.

"Die App wendet sich nicht an den Fachmann, sondern an den Privatanleger ohne technisches Hintergrundwissen", erklärt ein Sprecher der Börse Stuttgart im Gespräch mit dieser Zeitung. Ziel sei es, den Handel mit Kryptowährungen einfach und für jedermann zugänglich zu machen. Bison ist sowohl mit iOS-Smartphones als auch mit Android-Geräten nutzbar – bisher allerdings nicht über einen Desktop-PC. Die Registrierung dauere laut Hersteller nur wenige Minuten.

Der Bitcoin-Höhenflug ist vorbei

Die Einführung der App erfolgt allerdings zu einem Zeitpunkt, in dem Kryptowährungen auf dem absteigenden Ast sind. Bis auf über 15 000 Euro war der Bitcoin vor einem Jahr auf seinem Höhenflug angestiegen, aktuell notiert die bekannteste Kryptowährung bei unter 3000 Euro. "Kryptowährungen sind spekulativ. Niemand sollte einen Großteil seines Vermögens in Kryptowährungen stecken", sagt ein Sprecher der Börse. Noch deutlicher wird Niels Nauhauser, Finanzexperte der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. "Ich würde niemanden empfehlen, in Kryptowährungen zu investieren", sagt er. Es handele sich beim Handel mit Bitcoins und Co. um ein "Roulette". Deshalb sei der Nutzen der App für Verbraucher eingeschränkt.

Hinter Digitalwährungen steckt die Idee einer Währung, die unabhängig von Staaten und der Geldpolitik existiert. Anders als klassische Währungen werden digitale Zahlungsmittel nicht von einer zentralen Stelle kontrolliert, auch Buchungen müssen nicht von einer zentralen Stelle bestätigt werden. Die Währung basiert auf der sogenannten Blockchain-Technologie.