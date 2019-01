Sie sorgte für Unruhe und war für viele ein Ärgernis: die europäische Datenschutz-Grundverordnung. Als das Regelwerk mit weitreichenden Einschnitten für den Umgang mit persönlichen Informationen im Internet im Mai 2018 in Kraft trat, blieb die Zahl der Unterstützer überschaubar. Doch inzwischen kristallisiert sich heraus, dass den Mitgliedstaaten tatsächlich so etwas wie ein großer Wurf gelungen ist. Denn das Regelwerk, das die Rechte der Verbraucher an allem, was das Netz über sie weiß, neu definierte, entwickelt sich zu einem globalen Modell. Das geschieht zwar nicht in jedem Fall freiwillig, weil die Vorschriften auch von jenen mehr oder minder gezwungenermaßen übernommen werden müssen, die Handel mit den EU-Ländern treiben wollen. Aber unterm Strich begreifen immer mehr Regierungen in aller Welt, dass Datenschutz in einer zunehmend digital arbeitenden Ökonomie ein Grundrecht ist.

Das hat auch Japan früh verstanden und bereits 2015, also im Vorfeld des Freihandelsabkommens mit der EU, seine bestehenden Gesetze angepasst. Damit ist aber nicht nur der weltweit größte Raum entstanden, der sich zum Recht der Bürger auf ihre persönlichen Informationen bekennt. Europa hat tatsächlich auch ein Modell für künftige Freihandelsabkommen geschaffen. Unterhalb dieses Standards sind weitere Verträge mit künftigen Partnern nicht mehr denkbar.