Stuttgart/ Konstanz vor 1 Stunde

Ein Getränkehändler aus Stuttgart hat die Diskussion um Einwegflaschen befeuert. Er verbannt sie aus seinem Laden. Hat er damit einen Trend gestartet?

Hans-Peter Kastner sagt dem Einwegplastik den Kampf an: Ab August bietet er in seinem Familienbetrieb keine Einwegflaschen mehr an. Dafür erhält er viel Bewunderung – doch ziehen andere Händler gleich? Und sind Konsumenten bereit, nur noch Mehrweg zu kaufen?