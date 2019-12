von Christina Heller

Herr Sonntag, nach einer Untersuchung des Deutschen Gewerkschaftsbunds fühlen sich 53 Prozent der Arbeitnehmer gehetzt. Ist das alarmierend?

Es ist zunächst einmal ein Hinweis, dass eine Arbeitsverdichtung stattfindet. Das hat nicht nur die Gewerkschaftsstudie gezeigt. Das zeigen auch Studien, an denen deutlich mehr Beschäftigte teilgenommen haben. Das liegt daran, dass wir heute oft viele Aufgaben gleichzeitig erledigen müssen. Das Stichwort ist Multitasking. Des Weiteren haben die Arbeitsunterbrechungen zugenommen. Und auch die Informationsdichte und die Geschwindigkeit, mit der die Informationen verarbeitet werden müssen, sind gestiegen. Das liegt zum einen an der Digitalisierung. Aber sie ist nicht der einzige Grund für eine Arbeitsverdichtung. Die Studie des Deutschen Gewerkschaftsbundes zeigt ja auch, dass die Arbeitsverdichtung oft in Branchen stattfindet, in denen Personal fehlt. In den Branchen Erziehung, Gastgewerbe und im Gesundheitswesen, und hier vor allem in der Pflege.

Verdichtet Digitalisierung die Arbeit?

Auch das belegen Studien. Es gibt zum Beispiel den Digitalisierungsmonitor des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung aus dem Jahr 2016. Dort haben 65 Prozent der Befragten angegeben, dass sie eine Verdichtung der Arbeit wahrnehmen. Die Befragten gaben an, dass sie immer mehr Aufgaben in der gleichen Zeit erledigen müssen und dass die Aufgaben immer schneller zu bewältigen sind. Diese Arbeitsverdichtung durch Digitalisierung betrifft vor allem IT-Fachkräfte, Menschen in Führungspositionen und in wissenschaftlichen Berufen.

Welche Belastung entsteht durch Digitalisierung?

Zum einen nimmt die Informationsmenge zu. Diese Informationen treffen immer schneller ein und sie müssen direkt verarbeitet werden. Und zum anderen kommt es häufiger zu Arbeitsunterbrechung. Zum Beispiel dadurch, dass die Systeme nicht stabil arbeiten. Sie stürzen immer wieder ab. Oder es treten technische Störungen auf. Bis dann alles wieder läuft, dauert es. Das führt zu Frustration und das Stresslevel steigt.

Digitalisierung soll ja vieles leichter machen. Stattdessen fühlen sich viele gestresst. Woher kommt das?

Es stimmt: Digitalisierung bietet auch Chancen. Arbeit kann zum Beispiel flexibler und mobiler gestaltet werden. Mitarbeiter und Führungskräfte können leichter im Homeoffice arbeiten oder auch mal abends. Das ist ein Vorteil. Schaut man sich dagegen an, wie viele E-Mails jemand bekommt und damit umgehen muss, ist das durchaus belastend. Das Gute ist allerdings, dass Mitarbeiter und Führungskräfte das selbst in der Hand haben. Sie können es grundsätzlich steuern, wann geantwortet wird, wie wichtig etwas ist und wer in Kopie gesetzt wird. Das setzt aber in hohem Maße Selbstdisziplin voraus.

Woran merkt der Einzelne, dass es ihm zu viel wird?

Dabei ist es ganz wichtig, dass man nicht nur die Arbeit anschaut. Negative Beanspruchungsfolgen wie Burn-out oder Stresserleben entstehen nicht nur daraus, dass es in der Arbeit psychische Belastungsfaktoren gibt. Der Mensch hat verschiedene Lebensbereiche: Arbeit, Partnerschaft, Hobbys und Freizeitaktivitäten, Freundeskreis und Familie. Auf all diesen Feldern kann Stress entstehen. Wenn es also nicht nur in der Arbeit „stressig“ ist, sondern auch beispielsweise in der Partnerschaft etwas nicht gut läuft und wenn diese Stressoren über längere Zeit andauern, dann wird es irgendwann zu viel.

Wie lässt sich dem vorbeugen?

Da gibt es zwei Aspekte: Der eine ist Eigenverantwortung. Es gibt einen schönen Begriff, das sogenannte „Fear of Missing out“ – kurz Fomo. Das ist die Angst, die wir alle kennen, etwas zu verpassen. Wir haben das Gefühl, wir müssen überall dabei sein. Dagegen muss man angehen. Man muss auch mal sagen können: Da bin ich jetzt nicht dabei. Das ist für mich jetzt nicht wichtig. Den privaten Terminkalender auszumisten, dafür ist jeder selbst verantwortlich. Das muss man abwägen und auch mal Nein sagen können.

Und der andere Aspekt?

Der liegt beim Arbeitgeber. So ist nach dem Arbeitsschutzgesetz die Durchführung von Gefährdungsbeurteilungen psychischer Belastungen vorgeschrieben, um mögliche gesundheitsgefährdende Risiken zu identifizieren und abzubauen. Ein weiterer Punkt ist die Wertschätzung des Mitarbeiters. Dazu gehört auch, akuten familiären Problemen aufgeschlossen gegenüberzustehen. Zudem sollten Angestellte über einen gewissen Handlungsspielraum verfügen, um bei Arbeitsverdichtung ihre Arbeit entsprechend gestalten zu können. Das gilt für alle Mitarbeiter, auch für die Führungskräfte. Auch das mittlere Management mag es nicht, wenn ihm etwas von der Geschäftsführung oder vom Vorstand vorgesetzt wird, ohne dass es in bestimmte Entscheidungsprozesse miteinbezogen wurde. Es geht also immer um wertschätzende Interaktion zwischen Mitarbeiter und Führungskraft auf allen Hierarchieebenen.