Nach mehr als 25 Jahren an der Spitze des Schwarzwälder Energieversorgers EGT AG ist der Vorstandsvorsitzende Rudolf Kastner in den Ruhestand verabschiedet worden. Zahlreiche Weggefährten aus Politik und Wirtschaft nahmen an der Feier in St. Georgen teil. Redner bezeichneten den 67-Jährigen als Mann, der Ziele klar verfolgt und Krisenzeiten als Chancen nutzte, um das Unternehmen weiter nach vorne zu bringen. Kastner wird in den Aufsichtsrat des Unternehmens wechseln, dort den Vorsitz übernehmen und so der EGT AG weiterhin zumindest als Ratgeber erhalten bleiben.

„Mit Um- und Weitsicht“

Als EGT-Vorstandschef hat Kastner zahlreiche neue Weichenstellungen in der Energiebranche erlebt – Liberalisierung des Strommarktes, Wirtschaftskrise oder auch die Klimaschutzdebatte. Immer habe es Kastner geschafft, mit Um- und Weitsicht, strategischem Denken und Handeln das Unternehmen souverän auch aus Krisenzeiten gestärkt heraus zu führen, betonte Michael Ungethüm, derzeitiger Aufsichtsratschef der EGT AG, bei der Verabschiedung.

Von Anfang an energiegeladen

Das berufliche Wirken von Rudolf Kastner war von Anfang an energiegeladen. Nach dem Studium der Elektrotechnik an der Universität München war er ab 1977 sieben Jahre für Siemens tätig. Danach wechselte er zum Schweizer Energieversorger Kraftwerk Laufenburg, wo er später als stellvertretendes Vorstandsmitglied den Bereich Energiewirtschaft übernahm.

Seit 1993 bei EGT

1993 kam Kastner zur EGT, zunächst als alleiniger Geschäftsführer der Elektrizitäts-Gesellschaft Triberg GmbH. Mit Gründung der EGT AG 1999 wurde er Miteigentümer und Vorstandsvorsitzender. In dieser Position war er maßgeblich für die Unternehmensentwicklung und strategische Ausrichtung verantwortlich.

Zahlreiche Ehrenämter

Stefan Kapferer, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes für Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW), dankte Kastner für dessen mehr als 30-jähriges Engagement innerhalb des Verbandes. „Herr Kastner war nicht nur Energieunternehmer, sondern immer auch Energiepolitiker.“ Darüber hinaus hatte Kastner noch andere zahlreiche Ehrenämter inne, die mit seinem Ausscheiden aus dem operativen Geschäft enden. So war er jahrzehntelang Aufsichtsratschef der Volksbank Triberg eG sowie Beirat in vielen mittelständischen Unternehmen. Für sein Engagement zum Ausbau der Hochschule Furtwangen wurde er zum Ehrensenator ernannt.

Derzeit ist Kastner zudem Präsident der Vereinigung Badischer Unternehmerverbände und Mitglied des Vorstandes der Landesvereinigung Baden-Württembergischer Arbeitgeberverbände.

Weichen längst gestellt

Kastner wäre nicht Kastner, wenn er die Weichen für die Zukunft des Unternehmens nicht längst gestellt hätte. Oder, wie es EGT-Aufsichtsratschef Ungethüm bezeichnete:„Das Drehbuch für die Zukunft der EGT ist in Arbeit.“ So gibt es keinen direkten Nachfolger für Kastner, vielmehr wurde die Führungsebene des Unternehmens verschlankt und die Aufgaben auf mehrere Schultern innerhalb des Vorstands verteilt.