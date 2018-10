Die gute Nachricht zuerst: Die sogenannte EEG-Umlage, mit der Deutschland den Umstieg auf Wind- und Solarkraftwerke finanziert, steigt nicht mehr. Zum zweiten Mal in Folge wird die Öko-Umlage im Strompreis sogar leicht sinken – auf rund 6,4 Cent je Kilowattstunde, was knapp einem Viertel des Endkundenstrompreises entspricht. Das bedeutet aber nicht – und das ist die schlechte Nachricht -, dass die Energiewende, für die jedes Jahr rund 26 Milliarden Euro fällig werden, nun billiger wird. Ein Großteil der durch die EEG-Umlage finanzierten teuren Anlagen wird erst in den späten 2020er Jahren aus der Förderung herausfallen und keine Kosten mehr verursachen.

Netzausbau kostet viel Geld

Gleichzeitig steigen derzeit die Kosten für den Stromnetzausbau, sowie für die störungsfreie Steuerung des Kraftwerksparks rapide an. Auch dies hat seine Gründe in der mies gemanagten Energiewende und wird vom Endverbraucher bezahlt. Die Edelenergie Strom wird für die Haushalte also auf absehbare Zeit teuer bleiben.

