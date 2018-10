Derzeit vergeht kaum ein Tag, an dem nicht über Sinn und Unsinn des Diesels diskutiert wird. Erst vergangene Woche trafen sich in Berlin die Spitzen der Koalition, um ein Paket zu schnüren, das dazu beiträgt den Selbstzünder weiter im Spiel zu halten. Das ist auch verständlich, denn von den rund 800 000 Jobs in der deutschen Automobilindustrie hängt ein Gutteil am Diesel. Allein beim Stuttgarter Bosch-Konzern, dem weltweit größten Automobilzulieferer, sind es 50 000 Stellen.

Nüchtern betrachtet, ist die deutsche Diesel-Debatte aber ein Nebenkriegsschauplatz. Zumindest gemessen daran, was die Konzerne sonst an Problemen vor der Brust haben. Zu kostspieligen Nachrüstaktionen alter Diesel mit neuen Katalysatoren kann sie niemand zwingen. Immerhin verfügen auch die viel zu dreckigen Euro-4 oder Euro-5-Selbstzünder über gültige Typzulassungen und drehen somit voll gesetzeskonform ihre Runden. Und die in der vergangenen Woche beschlossenen Umtauschprämien sind nichts anderes als ein Absatz-Turbo für Neuwagen. Sollten die Rabatte mit anderen Verkaufsaktionen verrechnet werden, was viele Experten vermuten, kostet der Diesel-Kompromiss die Hersteller nicht einmal viel Geld.

Eine deutlich weitreichendere Entscheidung wurde indes vom Diesel-Dampf komplett eingenebelt. Vergangene Woche hat sich das EU-Parlament auf eine gemeinsame Haltung für den Ausstoß des Klimagases Kohlendioxid (CO 2 ) in der Autoindustrie geeinigt. Bis 2030 soll der durchschnittliche CO 2 -Ausstoß der Fahrzeugflotten um 40 Prozent im Vergleich zum Jahr 2020 sinken. Das entspräche dann einem Verbrauch von 2,15 Litern Diesel auf Hundert Kilometern und ist meilenweit von heutigen Werten entfernt. Das Votum ist eine Kampfansage. Auch weil es viel ehrgeiziger ist, als die bshserigen Vorschläge der EU-Kommission und der Bundesregierung. Zwar sind die Zahlen noch nicht in Stein gemeißelt. Die Nationalstaaten haben in der Sache das letzte Wort. Dennoch macht die Entscheidung klar, dass sich der Wind dreht.

Den Autobauern treibt die Diskussion die Schweißperlen auf die Stirn. Denn für jeden Extra-Tropfen Sprit und für jedes Gramm CO 2 , das ihre Fahrzeugflotten in Zukunft zu viel ausstoßen, zahlen sie satte Strafen. Volkswagen beispielsweise muss auf Basis seiner Modelpalette ab 2020 mit Zusatzkosten von 1,7 Milliarden Euro rechnen, wie die Unternehmensberatung PA-Consulting ausgerechnet hat. Alle deutschen Hersteller würden demnach mit 3,6 Milliarden Euro zur Kasse gebeten – und zwar nur im Jahr 2020. Im Unterschied zur Diesel-Debatte, wo die Kosten für die Umrüstung oder einen Neuwagenkauf zum ganz überwiegenden Teil beim Kunden hängen bleiben, zahlen beim CO 2 -Thema also die Unternehmen direkt.

E-Auto wird zum Krisen-Joker

Mit viel Lobbyarbeit und allerlei Hirnschmalz versuchen die Konzerne daher schon seit Jahren, der Treibhausgas-Falle zu entgehen. Weil der CO 2 -Ausstoß über die gesamte Modellpalette eines Unternehmens errechnet wird, bieten klassische Limousinenbauer wie Daimler oder BMW heute auch Kleinwagen an. Und sie haben in den verbrauchsarmen Diesel investiert, um ihren Autos den Durst abzugewöhnen. Auch dass alle Hersteller für 2019 eine Modelloffensive bei E-Fahrzeugen angekündigt haben, ist eine direkte Konsequenz des Drucks aus Brüssel. E-Autos werden in der CO 2 -Rechnung der EU nämlich mit Null angesetzt. Eine elegantere Art, die Flottenverbräuche zu drücken, gibt es also nicht.

Ein gewaltiges Problem gibt es aber noch: Den Kunden. Nur wenn er in Zukunft fleißig E-Flitzer kauft, sind die Konzerne aus dem Schneider. Bislang ist das nicht absehbar. Die Präferenzen der Autofahrer liegen eher auf schweren Geländewagen. Das zu ändern wird wohl – wie jetzt beim Diesel – nur über den Geldbeutel gehen. Mit satten Rabatten für saubere Autos.

