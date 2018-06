von Erich Reimann, dpa

Die Verbraucher müssen wegen der von der EU verhängten Vergeltungszölle auf US-Produkte wie etwa Whiskey, Mais und Motorräder mit Preissteigerungen rechnen. Davon geht die Außenhandelsvereinigung des deutschen Einzelhandels (AVE) aus. „Im Lebensmittelbereich könnten höhere Preise schon bald spürbar sein, weil hier die Margen besonders gering sind“, sagte AVE-Präsident Matthias Händle. Am Freitag sind die Zölle der EU in Höhe von 25 Prozent auf zahlreiche US-Produkte in Kraft getreten. Als Reaktion drohte US-Präsident erneut mit Zöllen auf europäische Auto-Importe.

Whiskey und Motorräder: Schmerzhaft spürbar könnten die EU-Zölle für eingefleischte Liebhaber typisch amerikanischer Spezialitäten wie etwa Bourbon Whiskey werden. Auch Motorräder von Harley Davidson gehören eigentlich zu ur-amerikanischen Produkten und wurden von der EU mit Strafzöllen belegt. Der Motorrad-Hersteller hat inzwischen allerdings angekündigt, die Mehrkosten selbst tragen zu wollen, damit der Absatz nicht einbricht. Ansonsten hätten sich die Maschinen um rund 1880 Euro verteuert. Der EU-Markt ist für das Unternehmen nach den USA der zweitwichtigste.

Agrarprodukte: Auch bei Maisprodukten könnte es Auswirkungen auf die Preise geben. Immerhin sind die USA bei Mais drittgrößter Lieferant für die EU, wie Wienke von Schenck von der Agrarmarkt-Informations-Gesellschaft (AMI) betont. Ein wesentlich größerer Teil kommt allerdings aus der Ukraine und aus Brasilien. Auch Reis oder Orangensaft könnte betroffen sein. „Importeure werden versuchen, wo möglich auf Lieferanten aus anderen Ländern auszuweichen“, prognostiziert AVE-Präsident Händle. Doch auch wenn dies in einigen Fällen nicht gelingt, dürften die Auswirkungen für die deutschen Verbraucher nicht ganz so gravierend sein, wie es der 25-prozentige Strafzoll vermuten lässt. „Bei vielen Produkten werden sich die Strafzölle nicht eins zu eins in den Verbraucherpreisen widerspiegeln“, betont Christian Böttcher vom Handelsverband Lebensmittel. Denn die Produkte würden häufig noch veredelt, bevor sie in den Handel gelangten. Der aus den USA importierte Mais etwa wird laut AMI ganz überwiegend als Tierfutter verwendet und landet deshalb später eher in Form von Rindersteaks auf dem Tisch. Außerdem wird Mais häufig zu Tortillas, Chips oder Cornflakes weiterverarbeitet. Die Kosten für den Mais seien dann nur noch ein Teil der Herstellungskosten. Zudem ist der Wettbewerb im deutschen Lebenmittelhandel sehr hart, sodass die höheren Importkosten wohl nicht eins zu eins an die Verbraucher weitergereicht werden dürften.

Jeans: Bei Jeans dürften sich die Auswirkungen auf die Preise in Grenzen halten: „Die meisten Jeans kommen gar nicht aus den USA“, betont Thomas Rasch vom Modeverband Deutschland Germanfasion. Auch wenn die Hosen Namen wie Levi’s oder Wrangler trügen, produziert würden sie meist „in der Türkei oder sonst wo“. Die Vergeltungszölle seien ein politisches Signal, werden aber keine spürbaren Auswirkungen auf den deutschen Textilmarkt haben, ist der Branchenkenner überzeugt. Wenn, dann treffe es Teile aus den Kollektionen von US-Designern. Fakt ist: Von den gesamten deutschen Textilimporten in Höhe von 32,6 Milliarden Euro kamen 2017 nur 0,2 Prozent aus den USA.

