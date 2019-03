„Billig will ich“, in Anlehnung an einen Werbeslogan umschreibt der Wiener Soziologe Ingolfur Blühdorn das Credo unserer heutigen Konsumgesellschaft. Der (digitalisierte) Markt ist ein scheinbar unbegrenzter Raum der Bedürfnisbefriedigung, bei der wir unseren Profit maximieren oder unsere Kosten minimieren. Eine Alltagskultur entfaltet sich somit, in der wir alles, was wir betrachten, wie auf einem Markt wahrnehmen.

Warum sollen wir auf Fleisch verzichten, es ist doch erschwinglich und im Überfluss vorhanden? Warum sollen wir im Urlaub nicht um die halbe Welt fliegen, es ist doch für die breite Masse bezahlbar? Unsere Kleidung, unsere Autos, unsere Produkte des täglichen Lebens werden durch eine internationale Arbeitsteilung für uns so billig – weil andere für sehr niedrige Löhne arbeiten (unter fragwürdigen Arbeitsbedingungen) und umweltschädigende Produktionsbedingungen hinnehmen (müssen).

Immer mehr Wagenburg-Mentalität

Auch unsere Demokratien stoßen hier an ihre Grenzen. Ingolfur Blühdorn sieht trotz eines Ausbaus partizipativer Instrumente wie beispielsweise Volksbefragungen oder auch Bürgerbeteiligungen in europäischen Demokratien die Tendenz, dass breite Mehrheiten in unseren Gesellschaften eine Wagenburg-Mentalität entwickeln. Wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass. Wir wollen weiterhin unseren Lebensstil pflegen, finanzielle Belastungen aber gerne auf andere Schultern abladen. Und wen wundert es, dass dieser demokratische Verteidigungsreflex gerade bei den Menschen stark ausgeprägt ist, die in den unteren Einkommensschichten sowieso gerade mal so über die Runden kommen. Dieses Verhalten ist also durchaus für jeden Menschen rational, für eine Gesellschaft führt diese Externalisierung (Nach-außen-Verlagerung) der Kosten auf demokratischem Wege allerdings dazu, dass wir den Preis dafür in andere Länder exportieren oder ihn in die Zukunft verschieben.

Wende nicht zum Nulltarif

Die Schülerinnen und Schüler streiken nicht, sie schwänzen die Schule. Wenn sie streiken wollten, dann müssten sie mit ihrem Verzicht anderen ökonomisch schaden, gegenwärtig schaden sie nur sich selber. Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg ist durchaus konsequent: Sie fliegt nicht, verzichtet auf Fleisch und verändert so ihr Konsumverhalten. Wenn wir mit unseren Kindern über Umweltzerstörung und Klimawandel reden, dann sollten wir ehrlich sein: Wer die Umwelt schonen will, muss anders produzieren, anders leben. Eine ökologische Wende wird nicht zum Nulltarif zu haben sein.

Nur noch Marktprinzipien?

Daher sollten wir in der demokratischen Willensbildung jetzt dafür werben, unangenehme Reformen anzustoßen, das Tempolimit einzuführen, Fleischkonsum und Flugreisen zu verteuern, auch wenn dies nicht unseren individuellen Interessen entspricht. Auch wenn solche Reformen wirklich auf demokratischem Wege möglich sein sollten – letztlich müssen wir uns aber alle täglich immer wieder erneut fragen, ob unsere Alltagskultur wirklich nur noch von Marktprinzipien geleitet werden soll.

Sven Jochem lehrt Politikwissenschaften an der Universität Konstanz und forscht über Demokratietheorien, wohlfahrtsstaatliche Reformen und soziale Gerechtigkeit.