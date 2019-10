Burladingen vor 11 Stunden

Die große Helene-Fischer-Show auf der Schwäbischen Alb: Die Königin des Schlagers beim König von Burladingen

Auf die Schwäbische Alb verirren sich Weltstars selten. Am Samstag war so ein Moment. Fast 1500 Gäste haben die Schlagerkönigin Helene Fischer gefeiert. Eingeladen hatte sie Deutschlands letzter Textil-Patriarch Wolfgang Grupp, den manche auch den König von Burladingen nennen. Anlass war das Hundert-Jahr-Jubiläum seiner Firma Trigema. So war der Abend in Bildern.