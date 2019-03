Nach dem Verkauf von Georg Fischer (GF) an Fondium will die Singener Eisengießerei unter neuer Führung wieder Gewinne schreiben. Die drei ehemaligen GF-Mitarbeiter Achim Schneider, Arnd Potthoff und Matthias Blumentrath, die allesamt zuvor in der GF-Gusssparte Management-Positionen innehatten, haben 54 Millionen Euro für die GF-Eisengießereien in Singen und Mettmann (Nordrhein-Westfalen) auf den Tisch gelegt und wollen nun "die Standorte weiterentwickeln und zukunftssicher aufstellen", wie Achim Schneider bei einem Pressegespräch sagte. Wir stellen Ihnen die Strategie und Ziele von Fondium vor:

Die Strategie: Zunächst wollen die drei Fondium-Manager durch Kostensenkungen und schlankere Strukturen die Wettbewerbsfähigkeit der Werke in Singen und Mettmann wieder herstellen. Zudem sollen nach und nach alle Produkte von Georg Fischer durch die Marke Fondium abgelöst werden, sodass die Marke Georg Fischer nach und nach aus Singen verschwindet. Nach dieser Stabilisierungsphase möchte Fondium ab 2021 neue Kooperationspartner suchen und stärker in die Entwicklung von innovativen Gussmethoden investieren. Ab 2023 will das Unternehmen neue Technologien einsetzen und Übernahmen ins Auge fassen. "Wir rechnen damit, dass sich der Markt in einigen Jahren konsolidieren wird", sagt Achim Schneider.

Das Personal: Derzeit beschäftigt Fondium 950 Mitarbeiter in Singen und 900 Mitarbeiter in Mettmann. Wie Schneider offen zugibt, sind die Personalkosten an beiden Standorten zu hoch, um wettbewerbsfähig zu sein. Deshalb will er die Personalkosten senken, unter anderem durch den Abbau von Leiharbeitern und durch die Reduzierung von Sonntagsschichten und Überstunden. Bis vor kurzem beschäftigte Georg Fischer noch 220 Leiharbeiter in Singen. Davon seien zuletzt 30 Stellen abgebaut worden. Auch soll die natürliche Fluktuation genutzt werden, um die Stammbelegschaft zu verkleinern.

Die Konjunktur: Der Autoindustrie geht es derzeit nicht gut. So rechnen Branchenkenner in diesem Jahr mit einer sinkenden Produktion – auch, weil die Nachfrage aus China nachlässt. Doch Achim Schneider ist optimistisch. "Wir spüren noch keinen Abschwung", sagt er. Fondium macht seinen gesamten Erlös im Automobilbereich, so dass das Unternehmen sehr abhängig von dieser Branche ist.

