Auch wenn Chinas Führung es offiziell nicht zugibt – Vergeltung hat sie bereits verübt. Auf die Verhaftung in Kanada von Meng Wanzhou, Finanzchefin des chinesischen Technologiekonzerns Huawei und Tochter des Firmen-Gründers, reagierten die chinesischen Behörden mit der Festnahme zweier kanadischer Staatsbürger. Zudem hat ein Volksgericht die bereits verhängte 15-jährige Haftstrafe gegen einen Kanadier wegen Drogenschmuggels kurzfristig in die Todesstrafe umgewandelt. Diese drastischen Maßnahmen galten bislang aber dem für China weniger wichtige Kanada. Nun richtet sich der Zorn der chinesischen Führung immer heftiger auch gegen die USA.

Huawei-Finanzchefin Meng Wanzhou | Bild: Maxim Shipenkov/dpa

Nachdem das US-Justizministerium gleich in 13 Punkten Anklage gegen Huawei und deren Finanzchefin Meng Wanzhou erhoben hat, forderte ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums die USA in aller Schärfe auf, „die unangemessene Unterdrückung chinesischer Firmen einschließlich Huawei sofort einzustellen“. Er unterstellte den USA politische Motive. Die USA würden bereits seit einiger Zeit gegen bestimmte chinesische Unternehmen vorgehen und diese versuchen zu diskreditieren. Das sei nicht länger hinnehmbar.

Die Anklagen des US-Justizministeriums wiegen schwer: Bankbetrug, Geldwäsche, Diebstahl geistigen Eigentums, Industriespionage, Verstöße gegen die US-Sanktionen gegen den Iran, Bankbetrug – sie alle finden sich in der Anklageschrift wieder.

Vorwürfe der Spionagetechnik

Bei dem Vorwurf des Diebstahls von Industriegeheimnissen etwa geht es um „Tappy“, einem Roboter, das Smartphones testen kann. Nach Darlegung von US-Justizminister Matthew Whitaker hat T-Mobile USA diesen Roboter entwickelt. Er behauptet, Huawei-Ingenieure hätten Fotos von Tappy gemacht und dann kopiert. Schon vorher hatten US-Geheimdienste gewarnt, Huawei würde Spionagetechnik verwenden. Beweise blieben aber aus.

Huawei wehrt sich

Zudem werfen die USA Huawei-Finanzchefin Meng vor, über eine Tochterfirma in Hongkong in ein betrügerisches Finanzsystem verwickelt sein, das der nationalen Sicherheit der USA schade. Meng habe so Geschäfte im Iran getätigt und gegen die Sanktionen verstoßen. Whitaker kündigte an, eine Auslieferung der seit Anfang Dezember in Kanada festgehaltenen Tochter des Huawei-Gründers zu beantragen. Huawei bestreitet alle Vorwürfe vehement.

Rufe nach Vergeltung

In Chinas sozialen Netzwerken werden Rufe nach Vergeltung laut. „Schlagt die Imperialisten mit den eigenen Waffen“, fordert ein Nutzer. „Wir lassen uns von den USA nicht unterkriegen und werden zusammenhalten“, schreibt auch die staatliche Zeitung Global Times. Die USA seien „hysterisch“. Von offizieller Seite hat aber noch keiner mit Gegenmaßnahmen gedroht. Offenbar will die Führung die Handelsgespräche abwarten, die heute in Washington in eine neue Runde gehen.